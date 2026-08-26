Расхламление: 8 вещей, которые профессиональные организаторы советуют не выбрасывать

Розовые наволочки / © Credits

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Расхламление может существенно повлиять на то, насколько спокойными и организованными кажутся наши дома, и для многих из нас избавление от вещей, которые нам больше не нужны, является приоритетом. Но о некоторых вещах стоит подумать дважды, прежде чем складывать их в корзину или в кучу для пожертвования.

Что это за вещи, рассказывает Woman&Home.

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Секрет заключается в том, чтобы понимать разницу между полезными вещами и хламом, который вы храните «на всякий случай» — что, как оказывается, является одной из самых простых ошибок при избавлении от хлама, которые мы можем совершить.

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Восемь предметов, перечисленных ниже, могут заставить вас пересмотреть то, что вы выбрасываете во время следующей уборки.

Старые зубные щетки

Зубная щетка / © Credits

Так же, как в шкафу есть предметы первой необходимости, которые одновременно служат чистящими средствами, наши старые зубные щетки могут стать удобным дополнением к нашему набору для уборки.

Они отлично подходят для очистки неудобных или труднодоступных мест. Вместо того чтобы выбрасывать зубную щетку при замене, сохраните её для чистки вокруг кранов, в небольших щелях, вокруг петель, швов или в других местах, куда ткань или более крупная щетка для чистки не могут легко добраться.

Картонные коробки

Решить, что делать с коробками после того, как мы покупаем новый телефон или получаем красивый подарок, сложно, и в девяти случаях из десяти их выбрасывают. Но на самом деле это отличный способ навести порядок в хаотичных ящиках и сэкономить деньги на органайзерах для ящиков.

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Вместо того чтобы покупать много емкостей для хранения, коробки можно разместить в ящиках, чтобы создать отделения для таких вещей, как кабели, канцелярские принадлежности, мелкая электроника или другие отдельные предметы. Благодаря своей жесткости они не складываются и не перемещаются так легко, как мягкие решения для хранения.

Чашки со сколами

Немного обидно, когда любимая чашка откололась или треснула. Но не стоит сразу выбрасывать её в мусор. Используйте её на столе для ручек, в зоне для рукоделия для кистей или карандашей, или на туалетном столике для кистей для макияжа.

Это особенно хорошо подходит для кружки, которую вы действительно любите, или для той, которая имеет для вас сентиментальную ценность — вы сможете и дальше наслаждаться ею, а не оставлять её без дела в глубине шкафа.

Косметички

Косметичка / © Credits

Косметику легко накопить, особенно если она входит в подарочный набор, но не спешите её выбрасывать.

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Они отлично подходят для хранения мелких вещей. В одной можно хранить запасные зарядные устройства и кабели, в другой — небольшой швейный набор, туалетные принадлежности для путешествий или средства для чистки обуви. Если хранить всё вместе, то можно взять всю сумку, когда она вам понадобится.

Пустые банки из-под свечей

Всегда так жаль выбрасывать красивую свечу в мусорное ведро после того, как она сгорела, но это не обязательно делать. Их можно использовать для хранения таких вещей, как ватные диски, аксессуары для волос, кисти для макияжа или небольшие туалетные принадлежности. Кроме того, они могут выглядеть лучше, чем многие пластиковые контейнеры для хранения, особенно в ванной комнате или спальне». Повторное использование красивой банки из-под свечи — это простой способ придать вашей ванной комнате роскошный вид при ограниченном бюджете.

Старые наволочки

Подушка с наволочкой / © Associated Press

Старые наволочки могут обрести вторую жизнь, когда они уже не кажутся достаточно свежими для использования. Попробуйте использовать их, в частности, для организации гардероба. Они прекрасно подходят для хранения сумок, обуви, сезонной одежды и нежных рождественских украшений.

Их также можно использовать для хранения одного и того же комплекта постельного белья. Просто сложите пододеяльник, простыни и дополнительную наволочку и положите их в одну из старых наволочек. Таким образом, ваш шкаф для сушки останется упорядоченным, поскольку не нужно вытаскивать всё, чтобы найти подходящий комплект; всё это в одной аккуратной маленькой упаковке.

Кухонные полотенца

Вы когда-нибудь задумывались, что делать, когда кухонные полотенца износились? После стирки можно использовать старое кухонное полотенце, чтобы протереть и высушить резиновый уплотнитель дверцы стиральной машины. Остатки влаги в уплотнителе могут способствовать появлению плесени и неприятных запахов, поэтому наличие старого полотенца под рукой значительно увеличивает вероятность того, что вы действительно это сделаете».

Кухонные миски

То, что миска или тарелочка не используется по своему первоначальному назначению на кухне, не означает, что её нужно выбрасывать. Вместо этого подумайте, где ещё её можно было бы использовать.

Красивая миска может служить местом для хранения ключей и солнцезащитных очков в прихожей, а миска поменьше — для украшений на тумбочке у кровати или аксессуаров для волос на туалетном столике. А поскольку это то, что вам уже нравится, это может не только прекрасно выглядеть, но и быть полезным.

Профессиональные специалисты по избавлению от лишних вещей часто дают один и тот же совет относительно того, какие предметы домашнего обихода можно использовать повторно: попробуйте найти им применение, которое действительно будет полезно для вас и вашего дома. Также подумайте о бытовых отходах, которые можно переработать в саду. Если вы не можете использовать вещи повторно, то можете от них избавиться. Не забудьте пожертвовать их или переработать, где это возможно.

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