Распространенные ошибки в планировании гостиной, из-за которых ваше пространство кажется тесным / © Freepik

Издание Real Simple вместе с профессиональными дизайнерами интерьеров рассказало, какие четыре ошибки чаще всего «воруют» квадратные метры и как их легко исправить, чтобы ваше пространство «дышало полной грудью».

Вся мебель — вдоль стен

Кажется логичным, убрать все «к стенке», чтобы оставить больше места в центре. Но именно это — главная ловушка. Когда вы выставляете мебель по периметру, вы подчеркиваете границы комнаты, поэтому она кажется еще меньше. Вместо этого попробуйте «плывущее» расположение — разместите диван и кресла ближе к центру и закрепите композицию ковром.

Советы:

Оставьте немного пространства между стеной и мебелью.

Вдоль стен лучше расположить акцентные кресла, тумбы или полки, а не главные зоны сидения.

Так вы создадите центр тяжести, который визуально откроет комнату.

Перекрытые проходы

Если у вас есть хоть один уголок, в который сложно пройти, гостиная автоматически кажется тесной. Мебель, которая блокирует естественные пути движения, мгновенно делает пространство более узким. Идеально — оставлять примерно 90 см свободного прохода между крупными предметами.

Советы:

Выберите меньший диван или круглый столик вместо громоздкого прямоугольного.

Не ставьте спинку дивана сразу напротив входа, это создает эффект «стены» и закрывает комнату.

Лучше, чтобы при входе вы видели переднюю часть зоны отдыха, а не ее «тыл».

Как результат, пространство кажется более глубоким и гостеприимным.

Игнорирование масштаба и пропорций

Это одна из самых коварных ошибок. Маленький столик рядом с гигантским диваном или слишком короткий ковер мгновенно нарушают баланс.Масштаб — это все. Если пропорции не сбалансированы, пространство выглядит сжатым, даже если оно большое.

Как сохранить гармонию:

Диван должен занимать примерно 2/3 длины стены, возле которой стоит.

Кофейный столик — половину или две трети длины дивана.

Ковер должен быть настолько большим, чтобы передние ножки всей мебели стояли на нем.

И не забудьте о главном дизайнерском правиле, а именно, меряйте, прежде чем покупать. Ваша рулетка — лучший друг, когда речь идет о пропорциях.

Избыток декора

Мы все ценим мелочи, которые добавляют уюта, например, свечи, книги, вазы, рамки или сувениры. Но слишком много деталей делают даже стильную комнату визуально загроможденной. Когда предметы конкурируют между собой за внимание, пространство перестает «дышать». Оставляйте негативное пространство, оно работает, как пунктуация в тексте, дает глазам отдохнуть.

Как создать баланс:

Уберите несколько вещей с полок, камина или журнального столика.

Оставьте только любимые, большие или выразительные объекты.

Пользуйтесь правилом трех, расставляйте предметы по три — это создает ритм и гармонию.

Даже самая маленькая гостиная может иметь просторный, светлый и дизайнерский вид. Разумная планировка, пропорции и уважение к «воздуху» — вот что создает ощущение роскоши даже без лишних квадратных метров. И главное, не бойтесь экспериментировать. Пространство — это не о размере, а об ощущениях.