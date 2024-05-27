Растения-друзья: что посадить вместе с томатами

Растения-друзья могут помочь уменьшить количество вредителей, подпитать почву и помочь вырастить замечательные и сочные томаты.
Если вы планируете выращивать помидоры, можете подумать о сопутствующей посадке. Сопутствующая посадка – это метод размещения определенных растений вместе, чтобы они помогали друг другу, уменьшая и отпугивая определенных вредителей, добавляя питательные вещества в почву, минимизируя сорняки и в целом поощряя каждое растение к цветению.
У томатов есть пара дружественных растений-спутников. Если вы не уверены с чего начать, на своей странице Instagram садовница Tasha Medve поделилась информацией по собственному опыту, что лучше посадить рядом с помидорами, чтобы растения не мешали друг другу.
С томатами легко можно сажать:
- Базилик;
- Фасоль кустовая (Эурека);
- Календула лекарственная — естественная борьба с вредителями;
- Бурачник лекарственный (огуречник лекарственный) – естественная борьба с вредителями;
- Морковь;
- Салат;
- Огурцы;
- Лук;
- Петрушка;
- Настурция;
- Перец;
- Сельдерей.
Многие садоводы считают, что растения-друзья могут даже улучшить почву, создать необходимую тень томатам, а некоторые считают, что они могут улучшить вкус и рост ваших томатов. Растения, которые не растут очень высокими, как большинство трав, являются прекрасными компаньонами томатам, поскольку они могут занимать большое пространство, покрывают почву, и могут сохранить воду и подавить сорняки.
Не сажайте томаты рядом с семейством капустных:
- Капуста;
- Брокколи;
- Цветная капуста;
- Укроп.
Эти растения задерживают рост томатов.
Конечно, это лишь рекомендация, но, возможно, это поможет вашим томатам вырасти ароматными и сочными в этом году!
Кстати, недавно мы писали, " Как правильно посадить томаты, чтобы иметь хороший урожай "
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