Растения-друзья: что посадить вместе с томатами

Если вы планируете выращивать помидоры, можете подумать о сопутствующей посадке. Сопутствующая посадка – это метод размещения определенных растений вместе, чтобы они помогали друг другу, уменьшая и отпугивая определенных вредителей, добавляя питательные вещества в почву, минимизируя сорняки и в целом поощряя каждое растение к цветению.

У томатов есть пара дружественных растений-спутников. Если вы не уверены с чего начать, на своей странице Instagram садовница Tasha Medve поделилась информацией по собственному опыту, что лучше посадить рядом с помидорами, чтобы растения не мешали друг другу.

С томатами легко можно сажать:

Базилик;

Фасоль кустовая (Эурека);

Календула лекарственная — естественная борьба с вредителями;

Бурачник лекарственный (огуречник лекарственный) – естественная борьба с вредителями;

Морковь;

Салат;

Огурцы;

Лук;

Петрушка;

Настурция;

Перец;

Сельдерей.

Многие садоводы считают, что растения-друзья могут даже улучшить почву, создать необходимую тень томатам, а некоторые считают, что они могут улучшить вкус и рост ваших томатов. Растения, которые не растут очень высокими, как большинство трав, являются прекрасными компаньонами томатам, поскольку они могут занимать большое пространство, покрывают почву, и могут сохранить воду и подавить сорняки.

Не сажайте томаты рядом с семейством капустных:

Капуста;

Брокколи;

Цветная капуста;

Укроп.

Эти растения задерживают рост томатов.

Конечно, это лишь рекомендация, но, возможно, это поможет вашим томатам вырасти ароматными и сочными в этом году!

Кстати, недавно мы писали, " Как правильно посадить томаты, чтобы иметь хороший урожай "

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