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Растения-друзья для лука: что посадить рядом, чтобы был богатый урожай
Лук — одна из самых любимых и распространенных культур на наших грядках. Но чтобы он хорошо рос, не болел и давал сочные головки, важно не только соблюдать правила ухода, но и правильно подобрать «соседей» на грядке.
Как и в жизни, у растений есть друзья, с которыми они гармонично сосуществуют и «антагонисты», которые могут мешать росту друг друга. На странице dobrodar.ua рассказали об идеальных компаньонах для лука.
Совместимость растений — не выдумка, а часть агрономической науки. Некоторые культуры выделяют в почву или воздух вещества, которые подавляют вредителей или стимулируют рост соседних растений. А другие — наоборот, забирают у «соседей» питание или привлекают общих вредителей.
«Друзья» лука
Спаржа. Эти два растения прекрасно уживаются рядом. Лук отпугивает вредителей спаржи, в частности спаржевого жука, а спаржа своей корневой системой аэрирует почву, это положительно влияет на луковицы. Совет: сажайте лук вокруг спаржи в виде ободка.
Репа. Обе культуры имеют разную глубину корневой системы, поэтому не конкурируют между собой за питательные вещества. Кроме того, лук помогает репе противостоять тле и другим мелким насекомым.
Горох и фасоль. Хотя бобовые и любят расти самостоятельно, в сочетании с луком они демонстрируют интересное симбиотическое взаимодействие. Бобовые обогащают почву азотом, а это идет на пользу луку, а лук, в свою очередь, отпугивает вредителей, в частности бобовую зерновку. Внимание: не сажайте лук слишком близко — оставляйте расстояние хотя бы 20 см, чтобы не было загущения.
Шалфей. Ароматная трава, которая не только украшает грядку, но и обладает мощными репеллентными свойствами. Шалфей помогает луку избежать поражения луковой мухой, а также улучшает вкусовые свойства растений-соседей.
Чеснок. Хотя обе культуры относятся к семейству луковых, они могут неплохо сосуществовать, особенно в короткий период до уборки урожая. Чеснок также хорошо отпугивает вредителей и подавляет рост сорняков. Совет: идеально подходит для совместного выращивания в узких междурядьях или контейнерах.
Растения, которых следует избегать рядом с луком
Для сбалансированной грядки важно не только знать о друзьях, но и о «врагах»:
Капуста (все виды): имеют общих вредителей, в частности капустную муху.
Картофель: извлекает из почвы те же питательные вещества.
Свекла: имеет подобные требования к микроэлементам, а это может вызвать конкуренцию.
Салат: может тормозить рост лука из-за выделения фитотоксинов.
Фасоль (в большом количестве): в тесном соседстве с луком может страдать из-за ее фитонцидов.
Бонус: лук можно сажать с цветами
Бархатцы — природный антисептик для почвы.
Настурция — привлекает насекомых, поедающих вредителей.
Лук не только универсальная культура для кулинарии, но и замечательный природный защитник вашего огорода. Если вы грамотно выберете соседей, вы не только повысите урожайность, но и уменьшите потребность в химических средствах защиты.