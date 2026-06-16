Как "реанимировать" пересушенный грунт растений в горшках

как «оживить» пересушенную почву / © Associated Press

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Во время жары комнатные и балконные растения становятся особенно уязвимыми. Горшки нагреваются быстрее, влага испаряется интенсивнее, а почва иногда пересыхает настолько сильно, что перестает впитывать воду.

Садовод Иш Камран объяснил, что проблема заключается не всегда в отсутствии полива, а в утрате почвой способности удерживать влагу. В таких случаях обычный полив сверху может быть неэффективным, ведь вода просто стекает по краям и не проникает внутрь.

Пересохшая почва «отталкивает» воду

Когда почва полностью высыхает, её структура меняется, она становится плотной, а иногда даже «каменистой». В результате вода не впитывается, а стекает мимо корневой системы.

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Садовый эксперт советует обратить внимание на состояние субстрата: если вода после полива сразу стекает из горшка, это сигнал о том, что растению требуется глубокое увлажнение.

«Водяная ванна» для растений

Один из самых эффективных способов вернуть почве способность впитывать влагу — метод глубокого замачивания.

Суть метода проста: горшок с растением ставят в емкость с водой, уровень которой немного превышает высоту самого вазона. В таком «водяном погружении» растение оставляют примерно на 2–3 часа.

За это время почва действует как губка: она постепенно впитывает воду снизу, восстанавливает структуру и равномерно увлажняется. Садовод отмечает, что иногда можно даже увидеть, как субстрат «разбухает», заполняя воздушные полости, образовавшиеся во время пересыхания.

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После такой процедуры растение можно поставить на место и полить обычным способом, и теперь вода будет лучше проникать в верхние слои почвы.

Жара — это испытание не только для людей, но и для домашних растений. Иногда растениям недостаточно просто «более частого полива», им нужно восстановить способность принимать воду. Метод глубокого увлажнения помогает вернуть почве ее естественную функцию, а растениям — шанс пережить даже самую сильную волну жары.

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