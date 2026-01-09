Растения, которые добавят цветов заснеженному саду / © Associated Press

Многие садоводы зимой сдаются, потому что из-за холода, замерзшей земли и минимума солнца, растения не растут. Но на самом деле есть несколько видов растений, которые не только выдерживают мороз, но и создают эффектные акценты в вашем саду, об этом рассказало издание Martha Stewart. Они добавляют текстуру, форму и даже цветные нотки, когда вокруг все серое. Несколько простых советов помогут подобрать эти растения так, чтобы сад оставался живым и красивым весь сезон.

Кизил

Яркие стебли кизила создают приятный акцент в саду, когда опадают листья. Чтобы цвета были насыщенными, подрезайте старые стебли каждые 1-2 года в конце зимы. Этот кустарник хорошо растет в полутени на влажной, но хорошо дренированной почве.

Размер: до 6 м в высоту и ширину

Плаун

Эта миниатюрная «лесная травка» напоминает маленькие хвойные деревца и прекрасно растет на почвенном покрове. Зимой она выступает над снегом и создает эффект зимнего леса.

Размер : до 15 см

Уход: тень и возможна слабая кислотность почвы

Зимняя ежевика

Ярко-красные ягоды зимней ежевики — эффектный контраст на снегу. Они привлекают птиц и выглядят потрясающе даже без листьев. Для хорошего плодоношения нужно солнечное место и влажная почва.

Размер : около 2 м

Уход: солнце и влажная земля

Тис

Тис — это вечнозеленый куст, который сохраняет насыщенный зеленый цвет даже после морозов. Идеальный вариант для тех, кто хочет структуру и глубокий зеленый фон в саду.

Размер : до 3 м, если растет как куст

Уход: от полной тени до солнца и влажная, но дренированная почва

Овсец вечнозелёный

Эта декоративная трава добавляет уникальной текстуры и цвета. Ее голубовато-серые листья остаются привлекательными даже после легких осенних морозов.

Размер : до 90 см

Уход: солнце и влажная, хорошо дренированная почва

Карликовая голубая ель

Для тех, кто хочет хвойный акцент, но не имеет места для большого дерева, карликовая ель — идеальный вариант. Ее голубовато-зеленые иголки остаются яркими даже в мороз.

Размер : 1-2 м

Уход: солнце и хорошо дренированная почва

Холодная пора не означает, что ваш сад должен быть скучным. Наоборот, правильно подобранные растения могут создать зимний рай: яркие ягоды, голубые иглы, текстурные травы и миниатюрные хвойники оживляют ландшафт даже в мороз. Немного планирования, правильное расположение и регулярный уход и ваш зимний сад станет предметом гордости и вдохновения.