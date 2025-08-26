Растения, которые надо сажать уже сегодня, если первые заморозки ожидаются в октябре

Латук / © Associated Press

Если первые заморозки в вашем регионе ожидаются в октябре, то август — сентябрь — идеальное время для посева культур с коротким сроком созревания. Они успеют дать урожай до наступления холодов, а некоторые даже выдержат первые легкие заморозки. Садовод Philip Longo рассказал что посадить сейчас чтобы собрать урожай до заморозков.

Лук

Можно высаживать лук на зелень.

Он быстро всходит и дает нежное перо уже через 3-4 недели.

Листья лука устойчивы к прохладной погоде и обогащены витамином С, а это особенно актуально осенью.

Морковь

Выбирайте раннеспелые сорта, которые вызревают за 60-70 дней.

Посев в конце лета дает сладкую, сочную морковь, которая особенно вкусна после первых прохладных ночей.

Корнеплоды можно оставить в почве и накрыть мульчей, чтобы продлить срок сбора.

Латук

Салатные культуры прекрасно чувствуют себя в прохладном климате.

Высевайте каждые 1-2 недели для непрерывного урожая.

Выбирайте листовые сорта, ведь они быстрее готовы к сбору.

Цветная капуста

Любит прохладную температуру, поэтому конец лета — идеальное время для посадки.

Выбирайте скороспелые сорта (55-60 дней).

Для защиты от заморозков можно использовать агроволокно.

Шпинат

Это настоящая звезда осеннего огорода.

Всходит даже при +4…+6 °C и хорошо переносит кратковременные заморозки.

Листья богаты железом, магнием и витамином К — идеальны для укрепления организма в сезон простуд.

Полезные советы для осенних посевов

Перед посевом добавьте в почву компост, чтобы обеспечить растения питательными веществами.

Используйте мульчу для сохранения влаги и защиты от резких перепадов температур.

Если прогнозируются первые заморозки, накройте грядки агроволокном или пленкой.

Осенние посевы — это простой способ продлить сезон и еще немного насладиться собственными овощами перед зимой. Поэтому не медлите и высейте эти культуры уже сегодня и через несколько недель вы получите свежую и полезную подкормку для всей семьи.