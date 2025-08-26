ТСН в социальных сетях

Растения, которые надо сажать уже сегодня, если первые заморозки ожидаются в октябре

Осень — это не конец сезона для огородника, а прекрасная возможность еще раз получить свежую зелень и овощи до холодов.

Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Латук

Латук / © Associated Press

Если первые заморозки в вашем регионе ожидаются в октябре, то август — сентябрь — идеальное время для посева культур с коротким сроком созревания. Они успеют дать урожай до наступления холодов, а некоторые даже выдержат первые легкие заморозки. Садовод Philip Longo рассказал что посадить сейчас чтобы собрать урожай до заморозков.

Лук

  • Можно высаживать лук на зелень.

  • Он быстро всходит и дает нежное перо уже через 3-4 недели.

  • Листья лука устойчивы к прохладной погоде и обогащены витамином С, а это особенно актуально осенью.

Морковь

  • Выбирайте раннеспелые сорта, которые вызревают за 60-70 дней.

  • Посев в конце лета дает сладкую, сочную морковь, которая особенно вкусна после первых прохладных ночей.

  • Корнеплоды можно оставить в почве и накрыть мульчей, чтобы продлить срок сбора.

Латук

  • Салатные культуры прекрасно чувствуют себя в прохладном климате.

  • Высевайте каждые 1-2 недели для непрерывного урожая.

  • Выбирайте листовые сорта, ведь они быстрее готовы к сбору.

Цветная капуста

  • Любит прохладную температуру, поэтому конец лета — идеальное время для посадки.

  • Выбирайте скороспелые сорта (55-60 дней).

  • Для защиты от заморозков можно использовать агроволокно.

Шпинат

  • Это настоящая звезда осеннего огорода.

  • Всходит даже при +4…+6 °C и хорошо переносит кратковременные заморозки.

  • Листья богаты железом, магнием и витамином К — идеальны для укрепления организма в сезон простуд.

Полезные советы для осенних посевов

  • Перед посевом добавьте в почву компост, чтобы обеспечить растения питательными веществами.

  • Используйте мульчу для сохранения влаги и защиты от резких перепадов температур.

  • Если прогнозируются первые заморозки, накройте грядки агроволокном или пленкой.

Осенние посевы — это простой способ продлить сезон и еще немного насладиться собственными овощами перед зимой. Поэтому не медлите и высейте эти культуры уже сегодня и через несколько недель вы получите свежую и полезную подкормку для всей семьи.

