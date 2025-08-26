- Дата публикации
Растения, которые надо сажать уже сегодня, если первые заморозки ожидаются в октябре
Осень — это не конец сезона для огородника, а прекрасная возможность еще раз получить свежую зелень и овощи до холодов.
Если первые заморозки в вашем регионе ожидаются в октябре, то август — сентябрь — идеальное время для посева культур с коротким сроком созревания. Они успеют дать урожай до наступления холодов, а некоторые даже выдержат первые легкие заморозки. Садовод Philip Longo рассказал что посадить сейчас чтобы собрать урожай до заморозков.
Лук
Можно высаживать лук на зелень.
Он быстро всходит и дает нежное перо уже через 3-4 недели.
Листья лука устойчивы к прохладной погоде и обогащены витамином С, а это особенно актуально осенью.
Морковь
Выбирайте раннеспелые сорта, которые вызревают за 60-70 дней.
Посев в конце лета дает сладкую, сочную морковь, которая особенно вкусна после первых прохладных ночей.
Корнеплоды можно оставить в почве и накрыть мульчей, чтобы продлить срок сбора.
Латук
Салатные культуры прекрасно чувствуют себя в прохладном климате.
Высевайте каждые 1-2 недели для непрерывного урожая.
Выбирайте листовые сорта, ведь они быстрее готовы к сбору.
Цветная капуста
Любит прохладную температуру, поэтому конец лета — идеальное время для посадки.
Выбирайте скороспелые сорта (55-60 дней).
Для защиты от заморозков можно использовать агроволокно.
Шпинат
Это настоящая звезда осеннего огорода.
Всходит даже при +4…+6 °C и хорошо переносит кратковременные заморозки.
Листья богаты железом, магнием и витамином К — идеальны для укрепления организма в сезон простуд.
Полезные советы для осенних посевов
Перед посевом добавьте в почву компост, чтобы обеспечить растения питательными веществами.
Используйте мульчу для сохранения влаги и защиты от резких перепадов температур.
Если прогнозируются первые заморозки, накройте грядки агроволокном или пленкой.
Осенние посевы — это простой способ продлить сезон и еще немного насладиться собственными овощами перед зимой. Поэтому не медлите и высейте эти культуры уже сегодня и через несколько недель вы получите свежую и полезную подкормку для всей семьи.