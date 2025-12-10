Растения, которые прокормят птиц зимой: советы для вашего сада

падуб / © Credits

Лучшее, что мы можем сделать — создать разнообразный сад из местных трав, диких цветов, кустарников и деревьев. Они дают птицам зимний корм и убежище, об этом рассказало издание Martha Stewart. Кроме того, многие растения, которые поддерживают птиц зимой, добавляют саду декоративности именно тогда, когда большинство зелени исчезает.

Эхинацея пурпурная

Фиолетовые шапки эхинацеи стоит оставлять в саду даже после того, как они отцвели. Их массивные семенные головки — это настоящий зимний «суперфуд» для снегирей, щеглов и кардиналов. Семена богаты жирами и белками, которые помогают птицам сохранять тепло.

Луговик

Эта декоративная трава осенью приобретает медный блеск, а зимой сохраняет пушистые семенные гроздья, которые обожают воробьи и кардиналы. К тому же луговик — важный корм для гусениц и насекомых, которые станут пищей для птиц весной.

Падуб

Вы точно видели эти яркие красные ягоды на праздничных фото и именно они становятся зимней пищей для дроздов, омелюхов, синих птиц и дятлов. Падуб имеет декоративный вид даже без листьев.

Красивоплодник американский

У него — невероятные пурпурные ягоды, которые держатся даже после падения листьев. Они обеспечивают птиц влажностью и углеводами тогда, когда мягких фруктов уже нет.

Сорговник поникающий

Эта высокая прерийная трава создает укрытие для мелких птиц круглый год, а ее семена — важный источник калорий зимой. Привлекает и насекомых, и бабочек, и становится частью большой экосистемы.

Подсолнечник

Когда подсолнухи отцвели — не спешите их убирать. Оставьте семенные коробочки, они превратятся в настоящий буфет для синиц, снегирей и многих других птиц.

Калина

Черные или красные ягоды калины (в зависимости от сорта) — желанный зимний деликатес для певчих птиц. Это еще и важное растение для гусениц, пчел и бабочек в теплый сезон.

Боярышник

Боярышник — природный магнит для певчих птиц, соек и дроздов. Его небольшие красные ягоды — отличный источник энергии. К тому же боярышник — ценное медоносное и кормовое растение для многих видов бабочек.

Астра

Астры дарят цвета осени, а позже — семена, которые хранятся до зимы. Они привлекают и певчих птиц, и множество полезных насекомых.

Чтобы сделать ваш сад убежищем для птиц зимой, не срезайте отцветшие цветы — их семена станут кормом, оставляйте часть трав высокими, не убирайте «идеально чисто» — птицы находят пищу в естественных остатках и сажайте местные виды, ведь именно они полезны для дикой фауны. Зима — сложный сезон, но ваш сад может стать местом, где птицам будет комфортно и безопасно. И даже в холодные месяцы он будет оставаться красивым, живым и полным движения.