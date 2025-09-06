Растения, которые стоит посадить этой осенью, чтобы получить вкусный урожай

редис / © Associated Press

Издание Martha Stewart советует не медлить и сеять некоторые культуры в конце сентября — начале октября. Кроме того, стоит использовать простой лайфхак, а именно, накрыть грядки прозрачной пленкой сразу после посева. Это поможет быстрее прогреть почву и ускорит прорастание семян.

Листовая зелень. Салаты (айсберг, листовые, ромен), шпинат, мангольд, капуста кейл, горчица, руккола прекрасно растут в прохладное время. Можно высевать отдельно или приобрести готовую смесь семян для микрогрина. Урожай можно собирать уже через 3-4 недели. Редис. Один из самых быстрых овощей, первые плоды созревают уже через 18-20 дней после посева. В прохладе редис становится нежнее и не таким горьким. Важно прореживать всходы, чтобы корнеплоды успели вырасти полноценными. Зеленый лук (перо). Холодостойкая культура, которую можно сеять несколько раз за сезон. Урожай зелени можно собирать как молодым, так и доращивать до более толстых стеблей. Свекла. Осенняя свекла слаще летней. Кроме вкусных корнеплодов, вы получите нежную зелень для салатов и супов. Высевают в легкую, плодородную почву. Морковь. Особенно вкусная после первых легких заморозков, тогда сахара в корнеплодах становятся интенсивнее. Стоит выбрать сорта быстрого созревания. Порей. Это растение хорошо переносит холода и может оставаться на грядке до зимы. Имеет нежный сладковатый вкус, идеален для супов и тушения. Кориандр (кинза). В жару быстро «уходит в стрелку», а вот осенью растет медленнее и дольше радует свежими листьями. Высевать лучше несколькими волнами, чтобы иметь зелень в течение всего сезона. Укроп. Так же как и кинза, любит прохладу. Осенний укроп имеет насыщенный аромат и дает не только зелень, но и семена. Важно выбирать солнечный участок и следить, чтобы почва не была слишком сухой. Брокколи. Классический овощ осеннего сезона, выбирайте сорта, которые успевают дать урожай до морозов. Холод только усиливает его нежный вкус. Цветная капуста. Несколько прихотливее брокколи, однако стоит усилий. Осенью дает плотные, сочные соцветия. Для северных регионов подходят скороспелые сорта.

Сейте в бороздки, предварительно хорошо увлажнив почву. После засыпки землей лучше не поливать, чтобы не образовывалась корка.

Для защиты от ночных заморозков используйте агроволокно или пленку.

Урожай многих культур, например, моркови, свеклы и лука можно оставлять в земле до поздней осени, они будут сохранять свежесть естественным образом.

Осенний посев — это прекрасная возможность получить не только дополнительный урожай, но и насыщенный вкус овощей и зелени. Когда вы выбираете холодостойкие культуры, вы продлеваете огородный сезон и обеспечиваете свою семью свежими витаминами еще долго после лета.