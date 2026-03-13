- Дата публикации
-
- Категория
- Дом
- Количество просмотров
- 64
- Время на прочтение
- 4 мин
Растения максимального воздействия: что посадить, чтобы создать необычайно эффектный сад
Каждый сад нуждается в эмоциональных акцентах — растениях, которые непременно привлекают внимание и становятся центром притяжения и восхищения посетителей.
Какие растения будут привлекать наибольшее внимание и почему именно они должны стать центрами садовых композиций, рассказывает Gardens Illustrated.
Самые эффектные растения, которые стоит выращивать в саду назвал Джеймс Хитчмоу дизайнер, создававший сады по всему миру, он известен такими проектами, как Олимпийский парк королевы Елизаветы в Лондоне и Сад Кнеппа, а также является почетным профессором садоводческой экологии в Университете Шеффилда.
Дерен Коуза
Растение опушки, которое имеет все: замечательный узор ветвей, привлекательную кору, цветы и осеннюю окраску. К сожалению, оно очень чувствительно к засухе, но ненавидит уплотнение и переувлажнение.
Высота: 6 м Размах 6 м.
Тип растения: Дерево.
Условия: Хорошая влажная почва; солнце (если влажное) до полутени.
Сезон интереса: круглый год; пик в мае и октябре.
Рейтинг морозостойкости: RHS H6, USDA 5a-8b.
Эремурус гималайский
Невероятные, гигантские, белые бутылочные кисти над кучей прикорневых листьев. Чрезвычайно подчеркивают весенние листья других травянистых многолетников. Они немного непредсказуемы, и вам приходится делать вид, что грязно-белого конца цветения на самом деле не происходит.
Высота: 2 м.
Ширина: 60 см.
Тип растения: Многолетнее.
Условия: Хорошо дренированная почва; полное солнце.
Интересующий сезон: май — июнь.
Рейтинг морозостойкости: RHS H6, USDA 5a-8b.
Эукомис розовый
Массивные розетки длиной 80 см, широкие листья (сначала бронзово-фиолетовые), из которых вырастают высокие колоски бордово-розовых звезд. За цветами следуют более нежные фиолетово-черные семенные коробочки.
Высота: 1,5 м.
Ширина: 80 см.
Тип растения: Луковица.
Условия: Хорошая влажная почва; полное солнце. Высокая засухоустойчивость, но листья расплываются, когда высыхают.
Интересующий сезон: август и сентябрь.
Рейтинг морозостойкости: RHS H4, USDA 7a-10b.
Ферула обыкновенная
Курпаты темно-зеленой сахарной ваты с поздней осени до поздней весны с 2-3 м высотой, шипами, похожими на метлообразные, из желтых шариков. Невероятное растение. Весеннее снижение роста несколько ухудшает ситуацию, поэтому лучше всего выборочно обрезать растение и подсаживать бегонию, которая появляется в июне, чтобы заполнить образовавшуюся летнюю лунку.
Высота: 3 м.
Ширина: 1 м.
Тип растения: многолетнее.
Условия: хорошо дренированная почва (но широкая толерантность); полное солнце.
Интересующий сезон: март — май.
Рейтинг морозостойкости: RHS H3, USDA 7a-9b.
Книпхофия Нортиа
Пышные и массивные цветоносы (кратковременный коктейль из лаймово-зеленого, кремового и бледно-оранжевого цветов) с широкими листьями и бледно-зелеными цветоносами с оттенком серого. Представьте себе нечто среднее между мягким алоэ и гигантской морской звездой. Лучше всего выглядит с прошлогодними неопрятными листьями, срезанными ранней весной. Несмотря на влажную летнюю дикую среду обитания, она хорошо переносит умеренную летнюю засуху.
Высота: 1 м.
Ширина: 1,2 м.
Тип растения: многолетнее.
Условия: хорошо дренированная почва; полное солнце.
Сезон, который нас интересует: май (цветы); май — ноябрь (листья).
Рейтинг морозостойкости: RHS H4, USDA 6a-11.
Магнолия иволистная
Медленно- или среднерослое листопадное небольшое дерево с бронзовыми новыми листьями. Великолепные белые цветы-бабочки с контрастными темными чешуями бутонов придают этому растению визуальное преимущество над другими магнолиями. Такая свежая и чистая.
Высота: 5 м. Размах 3 м.
Тип растения: Дерево.
Условия: Дренированная почва; солнце до полутени.
Интересный сезон: апрель, после него респектабельный.
Рейтинг морозостойкости: RHS H6, USDA 5a-8b.
Яблоня хубейская
Раскидистое, небольшие листопадное дерево с чашевидными, белыми, слегка розовыми цветами большой плотности. Некоторые клоны имеют мелкие, более мягкие плоды, другие — более крупные, более твердые.
Высота: 8 м. Размах 10 м.
Тип растения: Дерево.
Условия: Хорошо дренированная почва; полное солнце до полутени. Хорошая засухоустойчивость.
Интересный сезон: май (цветение).
Рейтинг морозостойкости: RHS H6, USDA 3b-9b.
Рябина обыкновенная
Раскидистое, относительно открытое листопадное дерево с крупными пластинами широко расположенных, мелких, красных плодов. Молодые листья свекольного цвета, затем блестящие, почти тропические темно-зеленые листья. Темно-красный осенний цвет. Засухоустойчивость, кажется, лучше средней.
Высота: 5 м.
Размах: 7 м. Тип растения Дерево.
Условия: Хорошо дренированная почва; полное солнце до полутени.
Интересующий сезон: май — июнь (цветы); осень (плоды).
Рейтинг морозостойкости: RHS H5.
Рябина уллеунская «Олимпийский огонь»
Узкое в молодом возрасте, широко раскинутое в дальнейшей жизни, это дерево имеет пышные листья, которые осенью окрашиваются в великолепные красные и оранжевые цвета. Цветочные пластины крупные, с крупными красными ягодами. Растет на каменистых почвах и оказалась одной из самых засухоустойчивых перистолистных рябин.
Высота: 6 м.
Размах: 7 м.
Тип растения: Дерево.
Условия: Хорошо дренированная почва; полное солнце до полутени.
Интересующий сезон: осень для драматического развития.
Рейтинг морозостойкости: RHS H6, USDA 3a-6b.