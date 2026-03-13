Растения максимального воздействия: что посадить, чтобы создать необычайно эффектный сад

Книпхофия Нортиа / © Credits

Какие растения будут привлекать наибольшее внимание и почему именно они должны стать центрами садовых композиций, рассказывает Gardens Illustrated .

Самые эффектные растения, которые стоит выращивать в саду назвал Джеймс Хитчмоу дизайнер, создававший сады по всему миру, он известен такими проектами, как Олимпийский парк королевы Елизаветы в Лондоне и Сад Кнеппа, а также является почетным профессором садоводческой экологии в Университете Шеффилда.

Дерен Коуза

Дерен Коуза / © Credits

Растение опушки, которое имеет все: замечательный узор ветвей, привлекательную кору, цветы и осеннюю окраску. К сожалению, оно очень чувствительно к засухе, но ненавидит уплотнение и переувлажнение.

Высота: 6 м Размах 6 м.

Тип растения: Дерево.

Условия: Хорошая влажная почва; солнце (если влажное) до полутени.

Сезон интереса: круглый год; пик в мае и октябре.

Рейтинг морозостойкости: RHS H6, USDA 5a-8b.

Эремурус гималайский

Эремурус гималайский / © Credits

Невероятные, гигантские, белые бутылочные кисти над кучей прикорневых листьев. Чрезвычайно подчеркивают весенние листья других травянистых многолетников. Они немного непредсказуемы, и вам приходится делать вид, что грязно-белого конца цветения на самом деле не происходит.

Высота: 2 м.

Ширина: 60 см.

Тип растения: Многолетнее.

Условия: Хорошо дренированная почва; полное солнце.

Интересующий сезон: май — июнь.

Рейтинг морозостойкости: RHS H6, USDA 5a-8b.

Эукомис розовый

Эукомис розовый / © Credits

Массивные розетки длиной 80 см, широкие листья (сначала бронзово-фиолетовые), из которых вырастают высокие колоски бордово-розовых звезд. За цветами следуют более нежные фиолетово-черные семенные коробочки.

Высота: 1,5 м.

Ширина: 80 см.

Тип растения: Луковица.

Условия: Хорошая влажная почва; полное солнце. Высокая засухоустойчивость, но листья расплываются, когда высыхают.

Интересующий сезон: август и сентябрь.

Рейтинг морозостойкости: RHS H4, USDA 7a-10b.

Ферула обыкновенная

Ферула обыкновенная / © Credits

Курпаты темно-зеленой сахарной ваты с поздней осени до поздней весны с 2-3 м высотой, шипами, похожими на метлообразные, из желтых шариков. Невероятное растение. Весеннее снижение роста несколько ухудшает ситуацию, поэтому лучше всего выборочно обрезать растение и подсаживать бегонию, которая появляется в июне, чтобы заполнить образовавшуюся летнюю лунку.

Высота: 3 м.

Ширина: 1 м.

Тип растения: многолетнее.

Условия: хорошо дренированная почва (но широкая толерантность); полное солнце.

Интересующий сезон: март — май.

Рейтинг морозостойкости: RHS H3, USDA 7a-9b.

Книпхофия Нортиа

Книпхофия Нортиа / © Credits

Пышные и массивные цветоносы (кратковременный коктейль из лаймово-зеленого, кремового и бледно-оранжевого цветов) с широкими листьями и бледно-зелеными цветоносами с оттенком серого. Представьте себе нечто среднее между мягким алоэ и гигантской морской звездой. Лучше всего выглядит с прошлогодними неопрятными листьями, срезанными ранней весной. Несмотря на влажную летнюю дикую среду обитания, она хорошо переносит умеренную летнюю засуху.

Высота: 1 м.

Ширина: 1,2 м.

Тип растения: многолетнее.

Условия: хорошо дренированная почва; полное солнце.

Сезон, который нас интересует: май (цветы); май — ноябрь (листья).

Рейтинг морозостойкости: RHS H4, USDA 6a-11.

Магнолия иволистная

Магнолия иволистная / © lady.tsn.ua

Медленно- или среднерослое листопадное небольшое дерево с бронзовыми новыми листьями. Великолепные белые цветы-бабочки с контрастными темными чешуями бутонов придают этому растению визуальное преимущество над другими магнолиями. Такая свежая и чистая.

Высота: 5 м. Размах 3 м.

Тип растения: Дерево.

Условия: Дренированная почва; солнце до полутени.

Интересный сезон: апрель, после него респектабельный.

Рейтинг морозостойкости: RHS H6, USDA 5a-8b.

Яблоня хубейская

Яблоня хубейская / © Credits

Раскидистое, небольшие листопадное дерево с чашевидными, белыми, слегка розовыми цветами большой плотности. Некоторые клоны имеют мелкие, более мягкие плоды, другие — более крупные, более твердые.

Высота: 8 м. Размах 10 м.

Тип растения: Дерево.

Условия: Хорошо дренированная почва; полное солнце до полутени. Хорошая засухоустойчивость.

Интересный сезон: май (цветение).

Рейтинг морозостойкости: RHS H6, USDA 3b-9b.

Рябина обыкновенная

Рябина обыкновенная / © Credits

Раскидистое, относительно открытое листопадное дерево с крупными пластинами широко расположенных, мелких, красных плодов. Молодые листья свекольного цвета, затем блестящие, почти тропические темно-зеленые листья. Темно-красный осенний цвет. Засухоустойчивость, кажется, лучше средней.

Высота: 5 м.

Размах: 7 м. Тип растения Дерево.

Условия: Хорошо дренированная почва; полное солнце до полутени.

Интересующий сезон: май — июнь (цветы); осень (плоды).

Рейтинг морозостойкости: RHS H5.

Рябина уллеунская «Олимпийский огонь»

Узкое в молодом возрасте, широко раскинутое в дальнейшей жизни, это дерево имеет пышные листья, которые осенью окрашиваются в великолепные красные и оранжевые цвета. Цветочные пластины крупные, с крупными красными ягодами. Растет на каменистых почвах и оказалась одной из самых засухоустойчивых перистолистных рябин.

Высота: 6 м.

Размах: 7 м.

Тип растения: Дерево.

Условия: Хорошо дренированная почва; полное солнце до полутени.

Интересующий сезон: осень для драматического развития.

Рейтинг морозостойкости: RHS H6, USDA 3a-6b.