Растения, приносящие достаток и удачу: что посадить в саду в следующем сезоне

От древнего фольклора до современной садовой культуры, определенные растения всегда занимали особое место в наших сердцах, особенно те, что считаются символом удачи, процветания и положительной энергии.

Да, независимо от того, опытный ли вы садовод или любознательный новичок, есть много растений, которые стоит выращивать, если вы хотите поощрить удачу.

GardeningKnowHow предлагает рассмотрели семь любимых садовых растений, которые предлагают не только красоту, но и многовековое символическое значение. Вот как выращивать удачу вместе с розами и помидорами в этом году.

Базилик (Ocimum basilicum)

Базилик — трава изобилия, это не просто кухонный продукт, это также одно из тех счастливых растений, которые в фольклоре ассоциируются с богатством, удачей и положительной энергией. Многие садоводы выращивают базилик не только ради песто, но и ради его известных свойств, приносящих удачу, особенно если его посадить возле двери или на огороде.

Просто позаботьтесь о том, чтобы посадить его на полном солнце с плодородной почвой и прищипните цветы, чтобы листья оставались сильными.

Четырехлистник ползучий (Trifolium repens)

Пожалуй, самое известное растение удачи в западной культуре, четырехлистник издавна ассоциируется с «ирландской удачей», причем каждый листок редкого белого клевера символизирует веру, надежду, любовь и (вы догадались!) удачу.

Примите удачу ирландцев с белым клевером, полезным для пчел! Используйте его для озеленения лук или посадите вокруг своей террасы. Это волшебный способ пригласить хорошие вибрации в ваше открытое пространство.

Лаванда (Lavandula)

Если базилик — это трава достатка, то лаванда — это растение удачи, спокойствия и тихой защиты. Лаванда, которая издавна ассоциируется с удачей, любовью и защитой от негативной энергии, веками появлялась в фольклоре и ритуалах, и говорят, что она приносит спокойствие, ясность и немного повседневной магии тем, кто за ней ухаживает.

Чтобы вырастить собственное растение, посадите что-то семена лаванды на солнечном, хорошо дренированном месте и помните, что она процветает от пренебрежения, а не от суеты. Избегайте богатой, переувлажненной почвы и слегка подрезайте растение после цветения, чтобы растения оставались компактными и здоровыми. Оказывается, удача предпочитает сухие ноги и большое количество солнца.

Эхинацея

Хотя это счастливое растение — это не столько деньги, сколько благосостояние, эхинацея является символом здоровья, силы и жизненной силы, которые являются важными составляющими счастливого года.

Эхинацея пурпурная, также прекрасно подходит для опылителей и легко выращивается в садах, что делает это растение неинвазивным и чрезвычайно полезным для выращивания. Тогда возьмите упаковку семян эхинацеи фиолетовой и посадите их где-то в теплом и солнечном месте. Они окупятся в десятикратном размере.

Пионы (Paeonia)

Благодаря своим пышным, буйным цветам, пионы издавна ассоциируются с богатством, счастьем и удачей во многих культурах. Часто их рассматривают как символы процветания и чести, и считается, что они привлекают достаток (как материальный, так и эмоциональный), куда бы их ни посадили.

Они известны своей долговечностью, эти счастливые растения являются настоящей инвестицией в сад, которая каждую весну надежно возвращается щедрыми цветами.

Посадите что-то вроде двойного розового пиона Сары Бернар на солнечном месте с хорошей циркуляцией воздуха, и это вознаградит вас терпением десятилетиями красоты… и, надеемся, также стабильной чередой удачи.

Розмарин (Salvia rosmarinus)

Часто связанный с защитой, памятью и ясностью ума, розмарин является одним из тех счастливых растений, которые ценятся в фольклоре травников на протяжении веков. Традиционно высаживая его возле дверных проемов или дорожек, считалось, что он помогает отражать негативную энергию, одновременно обостряя ум (что, честно говоря, является достойной репутацией для растения, которое одновременно ароматное и устойчивое).

Как садовое растение, розмарин процветает на полном солнце и в почве с хорошим дренажем, предпочитая более сухую сторону. После того, как он прижился, он чрезвычайно неприхотлив в уходе, предлагая вечнозеленую структуру, кулинарную полезность и, если традиция соблюдается, тихое защитное присутствие в саду.

Шалфей (Salvia officinalis)

Шалфей издавна ассоциируется с мудростью, очищением и ясным мышлением, заслужив свое место в фольклоре защитных растений по всему миру. Исторически использовался как в ритуалах, так и в бытовых практиках, считалось, что он очищает пространство от затяжного негатива и способствует балансу… отсюда и древнее выражение «совет шалфея».

Легко выращивается и имеет глубокий аромат, обычный шалфей предпочитает солнечные места и хорошо дренированную почву. Регулярный сбор способствует густому росту, что делает его таким же практичным на кухне, как и символическим в саду. Тогда инвестируйте в пачку семян шалфея и вскоре у вас будет растение, которое заслужит на себя многими способами.