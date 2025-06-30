Размножение розмарина: простые и действенные советы

Размножение розмарина / © Credits

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Садовница Anya Lautenbach убеждена, что большинство трав можно легко размножить в воде и делать это круглый год. И с ней трудно не согласиться! Давайте разберемся, как именно можно размножить розмарин в домашних условиях и что еще стоит знать об этой полезной культуре.

Размножение розмарина в воде

Это процесс укоренения черенков в воде — без грунта, удобрений или теплицы. Метод подходит как для начинающих, так и для опытных садоводов. Он почти безотказный, если соблюдать несколько простых правил.

Вам понадобится

Свежий черенок розмарина (10-15 см длиной)

Стакан или баночка с чистой водой

Острые ножницы или секатор

Солнечный подоконник

Терпение

Инструкция

Выберите черенок: выберите молодой, но не слишком нежный побег розмарина. Стебель должен быть зеленым, упругим, без цветов. Обрежьте нижние листья: оставьте лишь несколько листочков в верхней части веточки. Нижнюю половину очистите от листьев — именно она будет погружаться в воду. Поставьте в воду: погрузите очищенную часть стебля в стакан с водой так, чтобы листья не касались поверхности воды. Это предотвращает гниение. Меняйте воду каждые 2-3 дня: так вы избежите образования слизи и бактерий. Поставьте в светлое место: черенку нужен рассеянный свет. Не оставляйте на палящем солнце. Ждите корней: обычно первые корешки появляются через 10-15 дней. Когда они достигнут 3-5 см, пересаживайте растение в грунт.

Пересадка

Используйте легкую, хорошо дренированную почву. На дно горшка положите немного керамзита или гальки. Поливайте умеренно — розмарин не любит чрезмерной влаги.

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Травы, которые также легко размножить в воде:

Мята

Тимьян

Майоран

Орегано

Шалфей

Базилик

Эстрагон

Лимонная вербена

Советы

Укоренившиеся черенки прекрасно растут как в горшках на подоконнике, так и на балконе или клумбе.

Избегайте использования пластиковых стаканов — лучше использовать стекло или керамику.

Для лучшего укоренения можно добавить в воду несколько капель натурального меда (он действует как природный стимулятор роста).

Размножение розмарина в воде — это не только легкий и бюджетный способ всегда иметь под рукой свежую зелень, но и прекрасная возможность почувствовать себя настоящим садоводом, даже если у вас нет дачи или сада. Немного внимания, несколько простых действий — и уже через несколько недель вы получите здоровое, ароматное растение, которое украсит ваш подоконник, обогатит блюда вкусом и наполнит дом уютом.