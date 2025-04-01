Разноцветный сад: цветы, изменяющие цвет в зависимости от почвы

цветы, которые изменяют цвет в зависимости от почвы / © Getty Images

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Благодаря этой особенности можно создавать настоящие цветочные шедевры, только корректируя уровень кислотности земли. Какие же растения обладают таким свойством и как можно влиять на их цветовую гамму, рассказали на странице dobrodar.ua.

Гортензия — королева превратности

Этот волшебный цветок является настоящим «хамелеоном» среди садовых растений. Цвет ее соцветий напрямую зависит от уровня pH почвы:

Кислая почва — цветы становятся голубыми или фиолетовыми.

Щелочная почва — соцветия приобретают розовый или даже красный оттенок.

Нейтральный pH — цветы остаются белыми или кремовыми.

Итак, если хотите изменить цвет гортензии, просто добавьте в грунт сульфат алюминия для получения голубого оттенка или внесите известь, если хотите, чтобы цветы стали розовыми.

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Лобелия — цветок с двумя лицами

Это необычное растение тоже способно изменять свои цвета в зависимости от типа почвы. У нее могут быть нежные розовые или насыщенные синие цветы. Добавление подкислителей сделает их более синими, а внесение щелочных веществ — изменит оттенок на более мягкий розовый.

Тюльпаны — игра ярких красок

Эти весенние красавцы также реагируют на состав почвы:

В кислой среде лепестки приобретают насыщенные красные и фиолетовые тона.

В щелочной почве у них может быть бледно-розовый или даже желтоватый вид.

Когда вы изменяете pH почвы, можно создавать уникальные композиции на клумбе, комбинировать оттенки одних и тех же сортов тюльпанов.

Хризантемы — осенняя палитра

Хризантемы могут изменять свою цветовую гамму в зависимости от почвы:

От белого до желтого — при низкой кислотности.

От нежно-розового до красного — в кислой среде.

Это открывает широкие возможности для садоводов, желающих придать осеннему саду яркости и разнообразия.

Как изменить кислотность почвы

Чтобы повлиять на цвет цветов, нужно знать, как изменить уровень pH:

Для подкисления (получение синих или насыщенных оттенков) используйте сульфат алюминия, торф, хвою или раствор лимонной кислоты.

Для олуживания (получение розовых или желтых оттенков) добавляйте доломитовую муку, известь или древесную золу.

Сад, который меняет цвета в течение сезона — это не сказка, а реальность, которую можно создать своими руками. Используя знания о свойствах почвы и ее влиянии на цветы, можно создать волшебные клумбы, которые будут выглядеть как новые из года в год. Так что экспериментируйте и наслаждайтесь этой природной магией в собственном саду.