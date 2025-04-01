ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Дом
Количество просмотров
442
Время на прочтение
2 мин

Разноцветный сад: цветы, изменяющие цвет в зависимости от почвы

Природа всегда удивляет своим разнообразием, а некоторые цветы обладают уникальной способностью изменять свой цвет в зависимости от состава почвы.

Автор публикации
Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
цветы, которые изменяют цвет в зависимости от почвы

цветы, которые изменяют цвет в зависимости от почвы / © Getty Images

Благодаря этой особенности можно создавать настоящие цветочные шедевры, только корректируя уровень кислотности земли. Какие же растения обладают таким свойством и как можно влиять на их цветовую гамму, рассказали на странице dobrodar.ua.

Гортензия — королева превратности

Этот волшебный цветок является настоящим «хамелеоном» среди садовых растений. Цвет ее соцветий напрямую зависит от уровня pH почвы:

  • Кислая почва — цветы становятся голубыми или фиолетовыми.

  • Щелочная почва — соцветия приобретают розовый или даже красный оттенок.

  • Нейтральный pH — цветы остаются белыми или кремовыми.

Итак, если хотите изменить цвет гортензии, просто добавьте в грунт сульфат алюминия для получения голубого оттенка или внесите известь, если хотите, чтобы цветы стали розовыми.

Лобелия — цветок с двумя лицами

Это необычное растение тоже способно изменять свои цвета в зависимости от типа почвы. У нее могут быть нежные розовые или насыщенные синие цветы. Добавление подкислителей сделает их более синими, а внесение щелочных веществ — изменит оттенок на более мягкий розовый.

Тюльпаны — игра ярких красок

Эти весенние красавцы также реагируют на состав почвы:

  • В кислой среде лепестки приобретают насыщенные красные и фиолетовые тона.

  • В щелочной почве у них может быть бледно-розовый или даже желтоватый вид.

Когда вы изменяете pH почвы, можно создавать уникальные композиции на клумбе, комбинировать оттенки одних и тех же сортов тюльпанов.

Хризантемы — осенняя палитра

Хризантемы могут изменять свою цветовую гамму в зависимости от почвы:

  • От белого до желтого — при низкой кислотности.

  • От нежно-розового до красного — в кислой среде.

Это открывает широкие возможности для садоводов, желающих придать осеннему саду яркости и разнообразия.

Как изменить кислотность почвы

Чтобы повлиять на цвет цветов, нужно знать, как изменить уровень pH:

  • Для подкисления (получение синих или насыщенных оттенков) используйте сульфат алюминия, торф, хвою или раствор лимонной кислоты.

  • Для олуживания (получение розовых или желтых оттенков) добавляйте доломитовую муку, известь или древесную золу.

Сад, который меняет цвета в течение сезона — это не сказка, а реальность, которую можно создать своими руками. Используя знания о свойствах почвы и ее влиянии на цветы, можно создать волшебные клумбы, которые будут выглядеть как новые из года в год. Так что экспериментируйте и наслаждайтесь этой природной магией в собственном саду.

Дата публикации
Количество просмотров
442
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie