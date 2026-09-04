Разрешите понюхать: как справиться с тревожностью у собак

Позвольте понюхать: как справиться с тревожностью у собак / © Associated Press

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Мы привыкли думать, что уставшая собака — счастливая собака: больше бега, более длительные прогулки и просторный двор. Однако, как оказалось, для психологического комфорта ей может потребоваться совсем другая активность, об этом рассказало издание Woman’s World.

В исследовании, опубликованном в журналеVeterinary Research Communications, были проанализированы данные о более чем 43 тысячах собак, и результат поразителен: поскольку более 84% животных демонстрировали легкие признаки страха или тревоги в повседневных жизненных ситуациях, если не учитывать страх перед купанием и стрижкой когтей — реакции, связанные с приобретённым опытом.

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Чего боятся собаки

Чаще всего у собак тревогу вызывают незнакомые люди, другие собаки, а также непривычные ситуации, например, неожиданные звуки или незнакомые предметы на улице. И проблема может оказаться серьёзнее, чем кажется на первый взгляд.

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Профессор Техасского университета A&M Бонни Бивер, возглавлявшая исследование, отмечает, что тревожность может усиливаться, когда собака живет в слишком изолированных условиях и у нее мало возможностей исследовать окружающий мир. А если не обращать внимания на тревогу, со временем она может перерасти в фобии, справиться с которыми гораздо сложнее.

Поэтому дело не только в том, чтобы хорошо выгулять собаку, важно дать ей возможность самостоятельно взаимодействовать с окружающей средой, и здесь на первый план выходит её суперспособность — обоняние.

Собакам полезно нюхать

Идея не сводится к милому «позволить собачке понюхать цветочки». В исследованиях последних лет всё больше внимания уделяется обонятельному обогащению — занятиям, во время которых собака ищет, находит и распознаёт запахи.

В исследовании 2025 года, опубликованном в журнале «Applied Animal Behaviour Science», приняли участие 566 профессиональных кинологов из разных стран. Более 90% опрошенных согласились с тем, что работа с запахами доставляет собакам удовольствие, помогает им устать и может повышать уверенность в себе у застенчивых животных. Более половины также считали, что такие занятия способны снижать общую пугливость, деструктивное поведение, чрезмерное возбуждение и реактивность.

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Еще более интересные результаты дало исследование, проведенное в 2019 году. Собаки, которые в течение двух недель регулярно занимались поиском запахов, демонстрировали более оптимистичное поведение и быстрее решались исследовать новые и незнакомые ситуации. У животных, которые вместо этого тренировались ходить рядом, подобных изменений не наблюдалось.

Устройте собаке «обонятельный курорт»

Для этого вовсе не обязательно иметь огромный сад. Даже обычный двор или квартира могут стать местом для маленьких приключений. Попробуйте рассыпать часть корма по траве или полу, чтобы собака искала его носом, а не просто съедала из миски. Помогут также обонятельные коврики, головоломки с кормом и специальные игры на поиск запахов.

А во время прогулки иногда стоит забыть о спешке. Прогулка, во время которой собака может изучать запахи в своём собственном темпе, может оказаться гораздо интереснее, чем движение по привычному маршруту.

Если у вас есть двор, можно обустроить сенсорный сад: например, посадить безопасные для собак травы и растения, добавить различные текстуры поверхности и оставить места, где животное сможет спокойно исследовать окружающий мир.

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Чтобы сделать жизнь собаки интереснее и спокойнее, не всегда нужны более просторный дом, огромный двор или многочасовые тренировки. Иногда достаточно просто сбавить темп и позволить ей заниматься тем, что она умеет лучше всего — нюхать.

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