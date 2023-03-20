Ремонт стиральных машин Ariston по ошибке F05

Если стиральная машина Ariston выдает код ошибки F05, проблема может заключаться в неисправном сливном насосе или в его некорректной работе по каким-либо причинам. Это достаточно редкая ошибка, ведь надежность техники Аристон не вызывает сомнений.

Тем не менее, рано или поздно вы можете столкнуться с данной проблемой, которая обычно возникает в стиральных машинах Аристон непосредственно после того, как выполнен выбранный вами основной цикл стирки (до полоскания и отжима) в соответствующем режиме. После чего нужен ремонт стиральных машин в сервисном центре. Для начала нужно разобраться в проблеме.

Предварительно во время стирки могут быть слышны посторонние звуки:

характерный скрежет;

ритмичный стук;

лязг и треск.

Причины возникновения ошибки при работе стиральной машинки

Обычно поломка данного вида означает, что неисправен сливной насос, при этом вода из бака не сливается, и белье невозможно достать. Традиционно причинами появления такого рода неисправности может стать засорение сливного шланга, засорение сливного фильтра или проблемы с подключением к канализации.

Также причиной может быть выход из строя прессостата либо поступление на него недостаточного количества энергии (датчик не функционирует в виду недостаточной мощности). Для начала пользователям можно попробовать решить данную проблему самостоятельно, не прибегая к дорогостоящим услугам мастеров.

Варианты решения проблемы

Можно попытаться исправить ошибку, выполнив следующие действия. Для начала следует перезагрузить машинку, выключив ее на несколько минут из сети и включив снова. Это сбросит используемые настройки и программы стирки.

Если перезагрузка не помогла, то следующим шагом станет проверка канализации на предмет наличия засорения. Сделать это просто: нужно взять конец шланга из канализации, вывести его в унитаз, например, и поставить машинку на программу отжима.

Произошел отжим воды и запуск режима слива? Вода нормально поступает из сливного шланга? Проблема в забитой канализационной трубе, которую необходимо прочистить. Если вода из сливного шланга не поступает, есть два варианта: засорение шланга или сливного фильтра, расположенного внизу корпуса машинки за специальной крышкой.

После того, как прочищен основной фильтр и промыт шланг, необходимо запустить программу стирки заново. Именно засоренный шланг и фильтр слива являются наиболее частыми причинами возникновения данной ошибки в машинке Аристон.

Если прочистка не помогла, следует проверить провода и контакты на предмет неисправности, деформации и обрыва. Соединения модуля управления с прессостатом и насосом должны быть надежными: в противном случае эти основные модули начинают работать некорректно.

Когда все вышеуказанные действия не дали результатов, самостоятельно разбираться в более сложных причинах не стоит. Лучшим решением станет обращение в авторизованный сервисный центр в своем городе. Профессиональный мастер легко устранит проблему.

Такой ремонт стиральных машин можно выполнить на дому. Занимает 1-2 часа.