Ретро возвращается

Мир интерьера переживает настоящий ренессанс ретро-дизайна. Круглая мебель, глубокие диваны, насыщенные цвета и узоры — все это снова в моде. И, как отмечает издание Real Simple, очередным элементом этого возвращения стали плиточные кухонные столешницы, которые были символом кухонь 70-х годов.

Если в 2010-х годах интерьеры тяготели к идеально гладким поверхностям и сдержанным цветам, то сегодня дизайнеры стремятся придать кухне больше индивидуальности, ведь современная кухня — это уже не только место для приготовления пищи, а настоящий центр дома, где собирается семья, друзья и создаются воспоминания.

Почему плиточные столешницы снова популярны

В отличие от сплошных каменных поверхностей, плитка создает ощущение глубины и фактуры. Она добавляет выразительности, теплоты, индивидуальности и ощущение ручной работы. Видимые швы, различные оттенки и естественные неровности делают поверхность «живой» и менее стерильной.

Акцентный кухонный остров

Плитка может стать главным украшением кухни. Можно использовать, например, мохово-зеленую плитку для кухонного острова. Она добавляет тепла и контраста к сдержанному интерьеру. Остров часто становится «сердцем дома», поэтому он должен иметь живой и привлекательный вид.

Кроме эстетики, остров можно дополнить открытыми полками для хранения — это идеальное сочетание стиля и практичности.

Спокойная природная палитра

Используйте эффект, когда плитка плавно переходит со стены на остров. Для этого подойдет керамическая плитка нежного шалфейного цвета, например, вдохновленная природными пейзажами за окном. Сочетание с ореховыми шкафами создаст атмосферу естественности, спокойствия и гармонии. Интересно, что в течение дня свет будет менять оттенок плитки и подчеркивать ее текстуру.

Яркие узоры и искусство

Можно превратить маленькую кухню в настоящее арт-пространство, если использовать круглую двухцветную плитку, ручную роспись или разное расположение элементов. В результате получите поверхность, которая выглядит как мозаичная картина.

Кроме того, это популярный миф, что плитка очень хрупкая. Качественная керамика хорошо выдерживает ежедневное использование и легко очищается.

Средиземноморское настроение

Также можно создать кухню вдохновленную путешествием в Испанию, например. Просто используйте в дизайне цветную плитку, декоративные мотивы и средиземноморские орнаменты.

Плитка позволяет превратить рабочую поверхность в настоящий дизайнерский элемент. Она добавляет кухне определенного ритма, световых бликов и ощущение ручного мастерства.

Глянцевая плитка ручной работы

Можно полностью облицевать кухонный остров плиткой ручной работы. Кухня должна вызывать эмоции, такие как удивление, радость и восхищение материалами. В интерьере стоит использовать глубокий винный оттенок плитки с глянцевой глазурью. Небольшие неровности и различия в форме плиток подчеркнут ручную работу и придадут кухне тепла.

Почему этот тренд снова набирает популярность

Плиточные столешницы возвращаются не только из-за ностальгии. Их преимущества — выразительная текстура, возможность создавать уникальные дизайны, большая палитра цветов, прочность и практичность, а также ощущение индивидуальности.

В мире, где интерьеры часто имеют одинаковый вид, плитка помогает сделать кухню действительно уникальной.

Плиточные столешницы — это пример того, как ретро-идеи могут получить новую жизнь. То, что когда-то считалось устаревшим, сегодня снова выглядит свежо и стильно.

Благодаря цвету, текстуре и ручной работе она превращает кухню из простой рабочей зоны в пространство с характером. И, кажется, этот тренд только набирает обороты, ведь современный дизайн все больше ценит индивидуальность, тепло и историю материалов.