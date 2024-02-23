Рейтинг кормов супер премиум класса для стерилизованных кошек 2023

Корма для стерилизованных котов – востребованная разновидность профилактического питания для животных с особыми потребностями. Такие рационы предлагают производители кормов класса супер-премиум и премиум. Этот рейтинг поможет заботливым владельцам выбрать лучший корм для стерилизованных котов.

Как правильно выбрать корм для стерилизованных кошек

Операция на репродуктивных органах влияет на организм в целом, и если не скорректировать рацион, это воздействие может привести к развитию осложнений. Поэтому вскоре после операции необходимо начинать постепенный переход на влажный или сухой корм для стерилизованных кошек, который имеет ряд отличий от кормов базовой линейки. Чтобы понять, каким требованиям должен соответствовать корм для стерилизованных котов, необходимо разобраться, какие изменения происходят в организме после стерилизации.

Стерилизация влияет на обмен веществ, в частности, минеральный обмен, из-за накопления минеральных солей в моче повышается риск развития мочекаменной болезни. Поэтому корма для стерилизованных котов имеют особый баланс кальция, фосфора и магния, их содержание снижено по сравнению с кормами базовой линейки. Метаболизм замедляется, к тому же животное становится менее подвижным. Чтобы предупредить набор лишнего веса и ожирение, в кормах уменьшается содержание жиров и «быстрых» углеводов. Может увеличиваться содержание клетчатки, которая создает ощущение сытости, добавляться аминокислота L-карнитин, способствующая расщеплению жиров. Организм становится более уязвимым для инфекций, также повышается уязвимость почек. Поэтому качественные корма для стерилизованных кошек содержат добавки для поддержки мочевыводящей, иммунной системы – витамины и минералы с антиоксидантной активностью, иммуностимуляторы, аминокислоту DL метионин, нормализующую pH мочи.

Какой рацион лучше для кошек после стерилизации?

Котам и кошкам после стерилизации можно давать как влажный, так и сухой корм, являющийся полнорационным. Сухой корм удобен в использовании, сытный за счет высокой концентрации питательных веществ, может длительное время храниться после вскрытия упаковки, доступен по цене. Питомцам, получающим сухой корм, важно пить достаточно воды, чтобы снизить концентрацию мочи.

Сухой корм супер-премиум класса для стерилизованных кошек – лучший выбор, рационы этого класса содержат питательные вещества в оптимальных пропорциях, отличаются высоким содержанием мяса и натуральных ингредиентов, обогащаются добавками для поддержания здоровья.

Рейтинг кормов супер премиум класса для стерилизованных кошек 2023

В рейтинг включены сухие корма для стерилизованных котов супер премиум класса Оптимил, Роял Канин и Пурина Про План.

Optimeal Cat Adult Sterilised Salmon супер премиум

Сухой корм Оптимил для стерилизованных котов содержит:

лосось – 14% дегидратированного протеина из мяса, 6% свежего мяса, 6% гидролизованного лососевого протеина;

14% протеина мяса индейки;

картофельный протеин, рис, тапиоковый крахмал, овес – источники растительных белков и «медленных» углеводов;

жиры – куриный, из лосося, масло огуречника;

источники клетчатки, пребиотиков – целлюлоза, мякоть свеклы, льняное семя, пивные дрожжи, корень цикория;

другие источники протеинов – гидролизованный рыбный протеин (2,6%), гидролизованная сухая куриная печень, яичный порошок;

комплекс Immunity Support Mix для поддержки иммунитета – натуральные витамины, антиоксиданты, источником которых являются ягоды и травы, в частности, розмарин, пребиотик Actigen, иммуностимуляторы бета-глюканы;

аминокислоты – L-карнитин для контроля веса, DL-метионин для поддержания здоровья почек, таурин – незаменимая для кошек аминокислота;

витамины – А, группы В, D3, Е, К3, С, а также кальция пантеонат (витаминоподобное вещество, регулирующее кальций-фосфорный обмен);

минералы – медь, железо, марганец, йод.

Аналитический состав:

протеинов 36% (34,48% из них рыбного происхождения, 28,05% – животного происхождения), жиров – 12% (омега-3 – 1,07 г/кг, омега-6 – 3,27 г/кг), клетчатки 4,8%;

Ca – 0,95%, P – 0,85%, Mg – 0,09%.

Оптимил корм супер-премиум класса имеет следующие преимущества:

высокое общее содержание протеинов;

высокая доля протеинов рыбного и животного происхождения, которые особенно ценны для кошек;

содержит свежее мясо лосося;

пониженное содержание жиров (12%), добавка L-карнитина (жиросжигатель) и целлюлозы (для ощущения сытости) способствуют профилактике ожирения;

оптимальный для стерилизованных котов баланс кальция, фосфора, магния;

DL-метионин и кальция пантеонат обеспечивают дополнительную поддержку мочевыводящей системы, которая у стерилизованных кошек является особенно уязвимой;

комплекс Immunity Support Mix способствует укреплению иммунной системы, нормализации микрофлоры кишечника и обеспечивает защиту от окислительного стресса.

Недостатки:

Оптимил корм для стерилизованных котов не имеет дополнительной функции контроля аппетита (когда животное наедается меньшей порцией). Но поскольку корм сбалансирован, для профилактики ожирения достаточно соблюдать нормы кормления.

Purina Pro Plan Cat Adult Sterilised Renal Plus Salmon супер премиум

Сухой корм для стерилизованных котов Purina Pro Plan содержит:

20% лосося (в том числе голова, кости, мясо) и дегидратированный птичий протеин (не указаны % и происхождение – вид птицы);

источники растительных протеинов и углеводов – рис, кукурузный протеин и кукуруза, пшеничный глютен и крупка;

высушенная растительная клетчатка;

жиры – животные, рыбьи;

другие источники протеина – гидролизат животных протеинов, яичный порошок;

дрожжи;

витамины – А, D3, Е, С;

минералы – железо, йод, медь, марганец, цинк, селен.

Аналитический состав:

41% протеинов, 12% жиров, 4% клетчатки;

содержание Ca, P, Mg не указано. (Кальция йодат, который есть в перечне добавок – источник йода, а не кальция).

Преимущества корма для стерилизованных кошек Пурина Про План:

на 1 месте в составе лосось, в том числе мясо (филе) – источник ценных белков;

пониженное содержание жиров и повышенное содержание клетчатки для контроля веса, профилактики ожирения;

содержит богатую витаминно-минеральную добавку, источник антиоксидантов для общего укрепления организма;

согласно информации на упаковке, формула Renal Plus обеспечивает поддержку здоровья почек, комплекс нутриентов, входящий в состав корма, снижает влияние окислительного стресса на почки через 6 недель применения корма для стерилизованных кошек. К сожалению, производитель не раскрывает состав формулы.

Недостатки:

невозможно оценить соответствие баланса минеральных веществ (кальция, фосфора, магния) потребностям стерилизованных кошек из-за отсутствия данных;

состав недостаточно детализирован, не указано происхождение птичьего протеина, жиров, растительной клетчатки;

в 20% лосося входит не только филе, но и кости, а это значительно менее ценный продукт;

содержит пшеничный глютен – нежелательный ингредиент кормов для кошек из-за высокого риска пищевой непереносимости, аллергии.

Royal Canin Sterilised 37 супер премиум

Сухой корм для стерилизованных котов супер-премиум класса Royal Canin содержит:

дегидратированный птичий протеин (% и происхождение не указаны);

кукурузу, изолят растительного белка, рис, пшеницу, кукурузный глютен;

растительные волокна и свекольный жом – источники клетчатки;

животные и рыбий жир, соевое масло;

гидролизат животного белка;

дрожжи, пребиотики ФОС;

L-карнитин;

витамины – А, D3;

минералы – железо, йод, медь, марганец, цинк, селен.

Аналитический состав:

протеины – 37%, жиры – 12%, клетчатка – 6,1%;

Ca – 1,11%, P – 1%, Mg – 0,08%.

Преимущества корма Royal Canin для стерилизованных котов:

высокое содержание протеинов;

содержит специально отобранные хорошо усваиваемые протеины (L.I.P.);

пониженное содержание жиров, повышенное содержание клетчатки и добавка L-карнитина помогают предотвратить ожирение;

хороший баланс минералов для профилактики мочекаменной болезни;

содержит пребиотики для здорового пищеварения, витамины и минералы – антиоксиданты для общего укрепления организма.

Недостатки:

слабо детализированный состав, не указано % содержание ни одного основного ингредиента, не конкретизировано происхождение протеинов, жиров.

Выводы о кормах супер-премиум класса для стерилизованных котов из рейтинга

Все корма, включенные в рейтинг, хорошо подходят для контроля веса, содержание жиров во всех рационах одинаковое – 12%. Optimeal и Royal Canin также содержат жиросжигатель L-карнитин. Оценить заявленные производителем Purina Pro Plan преимущества корма для стерилизованных кошек сложно из-за недостатка информации: не указано % содержание Ca, P, Mg (а это одна из ключевых характеристик кормов Sterilised), не раскрыт состав формулы Renal Plus. В Purina выше общее содержание белков, но среди них много растительных. Оптимил выигрывает по ряду показателей: источники, из которых получен белок, баланс минералов, набор функциональных добавок для поддержания здоровья стерилизованной кошки, в частности, для комплексного укрепления иммунной системы. При выборе лучшего корма для стерилизованных кошек также стоит посоветоваться с ветеринарным специалистом и оценить реакцию на корм вашего питомца.