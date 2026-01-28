Родители для хвостиков / © Associated Press

Реклама

Тема языка вокруг домашних животных сегодня выходит далеко за пределы лингвистики. Она касается этики, психологии, заботы и того, как меняется наше представление о семье, близости и ответственности.

Дискуссия вокруг термина «pet parent» или «родители хвостиков», сюда же идет «собачий папа», «кошачья мама» или же наоборот, часто сводится к противопоставлению: либо вы «очеловечиваете» животное, либо относитесь к нему холодно и утилитарно. Однако издание Psychology Today рассказало, что реальность значительно сложнее, чем кажется на первый взгляд.

Как мы говорим о животных в повседневной жизни

Исследование 2025 года, посвященное тому, как люди называют свои отношения с домашними животными, показало важную вещь: ни один термин сам по себе не способен полностью описать связь между человеком и животным. Большое количество владельцев признают, что язык для них — скорее инструмент, чем буквальное описание реальности. Выбор слов зависит от контекста, собеседника и даже ожидаемой реакции.

Реклама

В кругу друзей и семьи люди чаще используют теплые, эмоциональные формулировки. В профессиональной или публичной среде выбирают более нейтральные слова. Часто это сознательное решение, направленное на избежание осуждения или недоразумений. Иначе говоря, язык адаптируется так же как и мы.

Действительно ли «родители хвостиков» — путаница между человеком и животным

Использование «родительской» терминологии не означает, что люди не различают потребности животных и людей. Наоборот, большинство опрошенных четко осознавали:

биологические различия

этические границы

разные уровни ответственности

В этом контексте слова «родители хвостиков» выполняют символическую функцию, они сигнализируют о заботе, долгосрочной ответственности и эмоциональной связи, а не о буквальном отождествлении животного с ребенком.

Если у человека нет детей

Отдельные исследования фокусировались на людях без собственных детей, которые называют себя «родителями пушистиков». И здесь результат был не менее показательным, ведь даже в этих случаях люди четко разграничивают понятия «ребенок» и «животное». Они признают разницу:

Реклама

в потребностях

в пределах

в ответственности

Термин «родители хвостиков» в таком случае становится способом придать значимость отношениям, которые не всегда признаются обществом как «серьезные» или «полноценные».

Что говорят слова

С психологической точки зрения важно не впадать в крайности. Да, существуют риски чрезмерной антропоморфизации, когда человеческие потребности начинают доминировать над животными. Но делать выводы о реальном поведении человека только на основе одного слова — преждевременно. Термин не всегда отражает:

как человек ухаживает за животным

учитывает ли его естественные потребности

как принимает ежедневные решения

Для этого нужны не предположения, а более глубокое понимание практик и опыта.

Забота о благополучии животных — безусловно важна, однако так же важно позволить людям осмысливать свои эмоциональные связи так, как им это близко и понятно.

Реклама

Вместо того чтобы спрашивать, какой термин правильный, возможно, стоит задавать другой вопрос: как эти отношения выглядят в реальной жизни. Потому что в конце концов не слово определяет качество связи, а ежедневные действия, а именно внимание, ответственность и уважение к другому живому существу.