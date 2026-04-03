Ромашка / © Associated Press

Реклама

Ромашки не только милые, но и неприхотливые, поэтому даже начинающие садоводы могут радоваться их солнечными красками в собственном саду. Но чтобы цветы цвели весь сезон, важно соблюдать правильный уход, об этом рассказало издание Martha Stewart.

Ромашки относятся к семейству астровых, в которое входят более 20 000 видов, например, астры, хризантемы, бархатцы, циннии и т.д. Самая известная ромашка имеет желтую серединку и белые «лучистые» лепестки, но среди 180 видов многолетних существуют и цветные варианты, такие как герберы и маргаритки.

Уход

Солнечный свет . Ромашки любят солнце, минимум 6 часов в день для обильного цветения. Некоторые сорта выдерживают тень, но цветы будут не такими яркими.

Почва . Ромашки не любят мокрых корней, важна хорошо дренированная почва, чтобы корни высыхали между поливами.

Полив . Чрезмерная вода приводит к пожелтению листьев и увяданию. Рекомендуется 2,5-5 см воды в неделю в период активного роста, зимой — каждые две недели. Ромашки сами «подскажут», когда им нужна вода, потому что начнут вянуть.

Удобрения. Стоит подкармливать сбалансированным удобрением раз в месяц, например, мульчировать органическими материалами, которые постепенно обогащают почву.

Выращивание из семян

Выбирайте солнечное место.

Сажайте весной при температуре около 21°C.

Семена закапывайте в хорошо дренированную почву.

Поддерживайте влажность почвы до прорастания, это где-то 10-20 дней.

Ромашки / © Credits

Посадка и размножение

Многие виды быстро растут и могут цвести летом, если сажать весной.

Можно покупать готовые растения или размножать делением или черенками осенью.

Мульчирование защищает корни от заморозков и перепадов температур.

Обрезка

Ромашки не нуждаются в агрессивной обрезке, но стоит удалять отцветшие цветы для стимулирования новых. Крепкие сорта оставляют до весны, а вот слабые подрезают осенью. Ромашки быстро растут и хорошо переносят формовочную подрезку.

Реклама

Проблемы

Избыточная влага может вызвать грибковые болезни.

Мучнистая роса появляется при высокой влажности и недостаточной вентиляции.

Ромашки — это цветок, который объединяет простоту и красоту. Они легко выращиваются, радуют солнечным цветением и почти не требуют сложного ухода. Если придерживаться основных правил, вы получите яркий и красочный сад на весь сезон.