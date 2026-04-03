Ромашки — как вырастить, ухаживать и наслаждаться солнечными цветами в собственном саду
Нет цветка, который бы так олицетворял весну и легкость, как ромашка. Ее ярко-желтая серединка и нежно-белые лепестки покоряют сердца и детей, и взрослых, а длинные зеленые стебли идеально подходят для букетов или плетения венков.
Ромашки не только милые, но и неприхотливые, поэтому даже начинающие садоводы могут радоваться их солнечными красками в собственном саду. Но чтобы цветы цвели весь сезон, важно соблюдать правильный уход, об этом рассказало издание Martha Stewart.
Ромашки относятся к семейству астровых, в которое входят более 20 000 видов, например, астры, хризантемы, бархатцы, циннии и т.д. Самая известная ромашка имеет желтую серединку и белые «лучистые» лепестки, но среди 180 видов многолетних существуют и цветные варианты, такие как герберы и маргаритки.
Уход
Солнечный свет. Ромашки любят солнце, минимум 6 часов в день для обильного цветения. Некоторые сорта выдерживают тень, но цветы будут не такими яркими.
Почва. Ромашки не любят мокрых корней, важна хорошо дренированная почва, чтобы корни высыхали между поливами.
Полив. Чрезмерная вода приводит к пожелтению листьев и увяданию. Рекомендуется 2,5-5 см воды в неделю в период активного роста, зимой — каждые две недели. Ромашки сами «подскажут», когда им нужна вода, потому что начнут вянуть.
Удобрения. Стоит подкармливать сбалансированным удобрением раз в месяц, например, мульчировать органическими материалами, которые постепенно обогащают почву.
Выращивание из семян
Выбирайте солнечное место.
Сажайте весной при температуре около 21°C.
Семена закапывайте в хорошо дренированную почву.
Поддерживайте влажность почвы до прорастания, это где-то 10-20 дней.
Посадка и размножение
Многие виды быстро растут и могут цвести летом, если сажать весной.
Можно покупать готовые растения или размножать делением или черенками осенью.
Мульчирование защищает корни от заморозков и перепадов температур.
Обрезка
Ромашки не нуждаются в агрессивной обрезке, но стоит удалять отцветшие цветы для стимулирования новых. Крепкие сорта оставляют до весны, а вот слабые подрезают осенью. Ромашки быстро растут и хорошо переносят формовочную подрезку.
Проблемы
Избыточная влага может вызвать грибковые болезни.
Мучнистая роса появляется при высокой влажности и недостаточной вентиляции.
Ромашки — это цветок, который объединяет простоту и красоту. Они легко выращиваются, радуют солнечным цветением и почти не требуют сложного ухода. Если придерживаться основных правил, вы получите яркий и красочный сад на весь сезон.