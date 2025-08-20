Роскошный сад бесплатно: 7 растений, которые можно размножить черенками до конца лета

Лаванда / © Associated Press

Лето - идеальное время для размножения некоторых ваших любимых растений черенками. В течение этого пикового периода роста многие черенки быстро и легко укореняются. Хотя для укоренения черенков могут потребоваться дополнительные усилия и терпение, это отличный способ сэкономить деньги. Кроме того, всегда приятно видеть, как ваши усилия окупаются в виде новых побегов.

Хотя не все растения хорошо размножаются летними черенками, существует много сортов, которые легко срезать и укоренить до наступления осени.

Эксперты по растениям составили для GardeningKnowHow список лучших растений для размножения черенками до конца лета.

Узнайте, какие многолетние растения и кустарники следует укоренять сейчас, пока еще светит летнее солнце. Кроме того, ознакомьтесь с советами экспертов по правильному укоренению черенков растений.

Как брать летние черенки

Размножение черенкованием предполагает удаление части растущего растения, настройку ее на отрастание новых корней, а затем пересадку в контейнер или в грунт. Если вы все сделаете правильно, вы получите совершенно новое растение, которое является клоном оригинала.

Вы можете взять стеблевой черенок с травянистого растения в любое время года, включая лето. Древесные растения лучше всего размножать одним из трех типов стеблевых черенков:

Мягкая древесина: Черенки мягкой древесины берутся из новых побегов весной и в начале лета. Обычно они легче всего укореняются.

Полутвердая древесина: Лето - идеальное время для взятия полутвердых черенков, также известных как полузрелые черенки. Они получают из стеблей, которые являются более зрелыми, чем мягкая древесина, но еще не полностью одревеснели.

Твердая древесина: Некоторые растения лучше всего укореняются из черенков лиственной древесины, взятых из зрелых стеблей растений в состоянии покоя.

При срезании черенков всегда используйте чистые и острые секаторы. Выберите здоровый стебель, с которого можно срезать не менее 7,5-12,5 см.

Найдите узел, где из стебля выходят листья, и срежьте чуть выше него. Обрежьте черенок чуть ниже следующего узла и удалите листья с нижней трети черенка. Поместите черенки во влажную почву или смесь для горшков, чтобы они укоренились.

Эти растения являются одними из лучших сортов для размножения летом. Вы можете легко взять полуодревесневшие черенки, которые вырастут в более красивые растения для вашего сада.

Лаванда

Лаванда / © Associated Press

Лаванда - любимое растение многих садоводов. Независимо от того, выращиваете вы ее в контейнерах или на клумбах, вы всегда можете использовать больше. Несколько растений лаванды создают замечательный и ароматный бордюр или низкую живую изгородь.

Лето - идеальное время для размножения лаванды черенками. Выберите здоровый стебель, который не цветет. Ваши побеги лаванды должны начать укореняться через две-четыре недели.

Розмарин

Розмарин / © Credits

Розмарин - еще одна древесная трава, которую можно размножать полуодревесневшими летними черенками. Выберите здоровый стебель, который является твердым и полузрелым, но не деревянистым. Одревесневшие черенки розмарина вряд ли укоренятся, но более свежие, более новые побеги очень легко укореняются во влажной смеси для горшков.

Для размножения розмарина выбирайте более короткие, зеленые стебли, поскольку они легче всего укореняются.

Колеус

Колеус / © Credits

Многие садоводы выращивают это впечатляющее лиственное растение как однолетнее и оставляют его погибнуть на зиму. В этом году попробуйте взять черенки колеуса, которые можно укоренить, и оставить их расти в помещении на зиму. К последним весенним заморозкам вы будете готовы закалить их и пересадить на улицу на следующий сезон.

Размножение колеуса черенками очень простое. Они должны начать развивать корни в течение нескольких недель.

Герань

герань / © Associated Press

Герань - еще одно однолетнее растение, которому многие садоводы оставляют погибнуть в начале осени или когда наступают первые заморозки. Эти нежные тропические растения не выживают в большинстве зимних садов, но вы можете сохранить растения в течение зимы и следующей весны, если возьмете черенки летом.

Размножайте герань черенками в конце лета или в начале осени и укореняйте их в помещении в хорошем субстрате для горшков.

Также вы можете узнать о лучших растениях для зимнего размножения черенками.

Шалфей

Шалфей / © Credits

Шалфей - это многолетнее растение, растущее на полном солнце, которое часто выращивают как однолетнее, с эффектными колосками цветов, привлекающих пчел и бабочек. Шалфей легко выращивать, и он добавляет цвета саду в течение большей части вегетационного периода. Его также легко размножать.

Вы можете укоренять черенки шалфея из весенних мягких или летних полуодревесневших веток, чтобы вырастить больше этого прекрасного растения.

Самшит

самшит

Не ограничивайте свои летние черенки цветами и многолетниками. Лето - идеальное время для взятия полуодревесневших черенков из кустарников самшита. Возьмите черенок длиной от 10 до 15 см и удалите нижние листья перед укоренением.

Укоренение черенков самшита - это легко, но требует времени. Вы должны появиться корни в течение нескольких недель-нескольких месяцев. К следующей весне у вас будут молодые самшиты для пересадки.

Эскалония

Эскалония / © Credits

Группу кустарников и небольших деревьев под названием Эскалония легче всего размножать полуодревесневшими черенками, взятыми в конце лета или в начале осени.

Возьмите черенки нецветущих стеблей длиной от 10 до 15 см и укорените их во влажной почвенной смеси. Следите за образованием корней в течение месяца-двух.