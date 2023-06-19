Роскошный сад без полива: 7 самых красивых засухоустойчивых растений

Лето может быть очень засушливым, а возможность организовать регулярный полив есть не всегда. Поэтому стоит подумать, какие растения отличаются особенной засухоустойчивостью и в то же время выглядят очень красиво и ярко. Возможно, в обустройстве сада, который вы не планируете поливать каждый день, стоит сделать акцент именно на них.

В жару многие растения могут засохнуть без регулярного полива. Поэтому, если вы не можете обеспечить вашим растениям регулярный полив, но все равно мечтаете иметь роскошный яркий сад, вам стоит отдать предпочтение засухоустойчивым видам.

Эксперты по садоводству назвали Еxpress.co.uk 7 эффектных растений, которые хорошо себя чувствуют в засушливом климате и могут выдерживать длительные периоды жары и ограниченную доступность воды.

Лаванда Hidcote

7 самых красивых засухоустойчивых растений: лаванда Hidcote / Фото: Credits

Этот вид лаванды производит больше всего цветов и имеет красивые пурпурно-голубые цветы, богатые пыльцой и нектаром, поэтому его очень любят пчелы и бабочки.

В соответствии со своим природным средиземноморским климатом лаванда устойчива как к жаре, так и к засухе.

Пеларгония

7 самых красивых засухоустойчивых растений: пеларгония / Фото: Credits

Это растение имеет красивые розовые цветы, которые выглядят совершенно сказочно в горшках или на бордюрах. Пеларгонии не засохнут без полива, но их рост может замедлиться или даже полностью остановиться, если их держать в слишком сухом месте.

Эрингиум

7 самых красивых засухоустойчивых растений: эрингиум / Фото: Credits

Эти растения нуждаются в большом количестве солнечного света и хорошо дренируемой почве, но не в регулярном поливе. Их шипы могут быть острыми, поэтому лучше сажать их подальше от края бордюра или дорожки.

Лимониум

7 самых красивых засухоустойчивых растений: лимониум / Фото: Credits

Это растение производит множество потрясающих розово-фиолетовых цветов, которые летом привлекают пчел и бабочек по всему саду. Он засухоустойчив и жароустойчив, и компактный лимониум на самом деле достаточно мал, чтобы расти в горшке или перед бордюром.

После высыхания он принимает красивую форму, поэтому может украшать не только ваш сад, но и ваш дом круглый год. Осенью растение лучше всего утеплить мульчой.

Шалфей Карадонна

7 самых красивых засухоустойчивых растений: шалфей Карадонна / Фото: Credits

Одна из самых ранних разновидностей шалфея, Карадонна дает соцветия, которые могут легко достигать 60 см. Это засухоустойчивое многолетнее растение, но лучше всего оно будет расти на солнечном месте с богатой дренируемой почвой. Садоводы могут ожидать красивых фиолетовых цветов с июня по октябрь.

Гаура Линдхеймера

7 самых красивых засухоустойчивых растений: гаура Линдхеймери / Фото: Credits

Это идеальное растение для украшения дорожек и клумб. Лучше всего сажать его на полном солнечном свете. Гаура цветет с июня по август, она очень засухоустойчива, поэтому за ней действительно легко ухаживать. Для защиты от зимней непогоды осенью ее мульчируют.

Вербена Бенариенсис

7 самых красивых засухоустойчивых растений: вербена Бенариенсис / Фото: Credits

Это растение производит совершенно ошеломляющее впечатление с конца лета до осени и, как правило, покрывается бабочками, как только появляется проблеск солнечного света.

Вербена Бенариенсис - это очень засухоустойчивый многолетник, поэтому требуют минимального ухода летом, но вам нужно будет защищать ее слоем мульчи осенью.

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