Роскошный сад в горшках: 6 привычек, от которых вам нужно избавиться, чтобы достичь совершенства

Сад в горшках / © Credits

В горшках вы можете выращивать все: от овощей до однолетних растений и небольших деревьев. Наслаждаться кухонным садом с травами или выращивать любимые многолетние растения. Почти все подойдет, но важно понимать, как избежать проблем при выращивании растений в горшках.

Контейнерные растения, как правило, легко выращивать, но они требуют немного больше заботы и внимания, чем те, что посажены в грунт. Легко приобрести плохие привычки в отношении горшков, если вы заняты, чувствуете себя перегруженными садовыми делами или просто не имеете нужной информации.

GardeningKnowHow рассказал о некоторых распространенных ошибках и плохих привычках, которые часто развиваются у новичков в контейнерном садоводстве, чтобы вы могли избежать их и создать красивое, долговечное и роскошное зеленое пространство.

В основном растения нуждаются в одинаковом уходе, независимо от того, где они растут. Однако растения в горшках имеют особые потребности. Легко сделать ошибки в контейнерном садоводстве, но вы можете избежать их, учась у более опытных садоводов. И если у вас возникнут некоторые из этих плохих привычек, будьте уверены, вы можете изменить курс и сохранить свои растения в горшках на своем патио или террасе.

Небрежный выбор горшков

Соблазнительно использовать все, что у вас есть под рукой, для вашего контейнерного сада для удобства и экономии денег. Но важно тщательно обдумать выбор контейнеров для выращивания растений. Проблемы с контейнерами включают неправильный размер и плохой или отсутствующий дренаж.

Хотя вы всегда можете пересадить растения в другие контейнеры, если выбрали неправильный. Самое главное, что горшки нуждаются в хорошем дренаже. Без дренажных отверстий на дне вода накапливается в почве и может вызвать гниение корней, что в конечном итоге убьет ваши растения. Размер — это еще один вопрос. Контейнеры должны быть достаточно большими, чтобы растение могло расти и чтобы предотвратить загнивание корней.

Сад в горшках / © Credits

Использование садового грунта в качестве почвы

Многие проблемы контейнерного садоводства, от гниения корней до плохого роста, начинаются с неправильного выбора почвы. Соблазнительно использовать любую почву, которая есть под рукой, или даже выкопать грунт из сада, но не поддавайтесь соблазну. Садовая почва легко уплотняется в горшке, создавая густую смесь, которая плохо дренируется и затрудняет рост корней. Вероятно, в ней недостаточно питательных веществ для ваших растений, и она даже может содержать вредителей или переносчиков болезней.

Если вы использовали садовый грунт, вы можете легко его изменить, удалив немного и смешав с компостом. Или, еще лучше, полностью удалите растение, очистите контейнер и пересадите его с высококачественной смесью для горшков.

Недостаточный полив

Одно из самых больших и важных различий между выращиванием растений в почве и выращиванием их в горшках — это полив. Контейнерные растения нуждаются в более частом поливе. Почва в горшках высыхает гораздо быстрее. Корни растения в горшке не могут достичь глубже, чтобы найти воду. Вы должны хорошо поливать свои горшки.

Конечно, количество воды зависит от типа растения, но большинство контейнерных садов на открытом воздухе следует поливать ежедневно. В самые жаркие летние дни или во время засухи им может даже помочь полив дважды в день. Если вы их запустили, вы сможете восстановить высохшие растения тщательным замачиванием. Поливайте обильно, обязательно увлажняя почву, а не только листья растения.

Пренебрежение подпиткой

Если вы покупаете качественную почву для горшков, вы можете подумать, что вам не нужны удобрения. Горшечные растения истощают питательные вещества даже из лучшей почвы быстрее, чем те, что растут в земле. Это похожая проблема с поливом. Корни имеют доступ только к ограниченному количеству питательных веществ.

Ваши растения, вероятно, не погибнут, если вы их не подпитываете, но они будут расти гораздо лучше и цвести больше, если вы регулярно будете удобрять. Начните сейчас, если вы еще этого не делали. Удобряйте контейнерные растения продуктом, подходящим для типов растений, которые вы выращиваете.

Сочетание несочетаемых растений в одном горшке

Вы можете и должны проявить креативность в сочетании растений в горшках, но не позволяйте внешнему виду преобладать потребности растений. Если вы сочетаете растения, которые имеют разные потребности в воде, солнечном свете или питательных веществах, по крайней мере одно пострадает и даже погибнет.

Эту ошибку легко исправить. Если вы уже сочетали неподходящие растения, просто пересадите их. Прежде чем выбирать и комбинировать растения, узнайте об их потребностях. После того, как вы отсортировали их по солнечному свету и другим потребностям, вы можете комбинировать и сочетать, чтобы создать наиболее эстетически привлекательные комбинации.

Сад в горшках / © Associated Press

Пренебрежение обрезкой

Различные растения имеют разные потребности в уходе, но большинство растений в горшках нуждаются в определенном регулярном уходе. Например, если вы выращиваете небольшое дерево, вам нужно обрезать его в горшке и тренировать его, чтобы оно имело подходящий размер для контейнера. Цветущие растения часто нуждаются в прищипывании или удалении засохших головок, чтобы развить густой рост и продолжать цвести.

Вероятно, пришло время для обрезки, если ваши растения кажутся длинноногими, заросшими или больше не цветут. Вы почти всегда можете помочь им оправиться от такого пренебрежения. Если вы не уверены, как лучше всего обрезать растение, проведите некоторые исследования. Некоторые растения выдерживают сильную обрезку, тогда как другие нуждаются в более деликатной обрезке.

Контейнерные сады легко выращивать, если знать, что делать, и регулярно ухаживать. Избегайте этих вредных привычек, чтобы наслаждаться лучшими растениями в горшках.