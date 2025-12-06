Рождественские и новогодние украшения из секондхенда: на чем можно сэкономить / © Associated Press

Решение есть и оно значительно стильнее, чем может показаться, на первый взгляд: секондхенды, об этом рассказало издание Martha Stewart.

Профессиональные охотники за винтажем уверяют, что именно там скрываются самые красивые праздничные находки, а не на полках масс-маркета. Главное — иметь список и широкое мышление, ведь праздничный декор можно найти не только в «рождественском отделе», а практически в любом уголке магазина.

Праздничные тарелки и блюда

Секондхенд — рай для тех, кто обожает праздничную сервировку. Даже если не удается найти полный комплект, микс разных тарелок выглядит чрезвычайно стильно и очень по-домашнему.

Винтажные чашки

Одна чашка Санты — милая деталь. Коллекция таких чашек — уже настоящий праздничный вайб на кухне. Особенно ценятся винтажные модели брендов Holt или Lefton, но в секондах можно найти и современные варианты — они тоже замечательные.

Не нашли чашки с Сантой, возьмите обычные красивые чашки и используйте их в подарочных наборах с какао или домашними маршмеллоу.

Помните, что винтажную посуду перед использованием стоит протестировать на содержание свинца.

Медные или серебряные подсвечники

Это почти обязательный элемент декора для тех, кто любит праздничные интерьеры. Золото, латунь, серебро — классические акценты, которые дарят теплый блеск в зимние вечера.

Даже если не найдете идеальных подсвечников, ищите батарейные белого или кремового цвета. Они идеально создают атмосферу, при этом абсолютно безопасны.

Щелкунчики

Винтажные щелкунчики — настоящие герои рождественского декора. Не забывайте проверять низ фигурки, ведь надпись «made in Germany» — знак качества. Даже если краска немного стерлась — не беда. Капля акрила дома и фигурка снова как новая. Самое изысканное решение — поставить щелкунчиков в центр праздничного стола или на камин.

Текстильные изделия в клетку

Пледы, салфетки, скатерти, куски ткани, шарфиковые принты — клетка это вечная классика зимнего сезона. Можно:

завязать шарфы в клеточку на спинки стульев;

сделать из больших кусков ткани чехлы для подушек, юбки для елки или даже праздничное платье;

использовать клетку в венках или в сервировке.

Рукодельные материалы

Секондхенд — идеальное место для поиска:

золотых лент или в клеточку,

бусин и декоративных элементов для гирлянд,

«снега»,

миниатюр для декора подарков или новогоднего городка.

Все это дает возможность создать уникальный хендмейд за копейки.

Винтажные стеклянные игрушки

Да, легендарные Shiny Brites найти трудно — но возможно. Опытные покупатели советуют внимательно просматривать пакеты у кассы, ведь часто именно там скрываются настоящие сокровища. Но и современные стеклянные шары замечательные.

Зимний спортивный инвентарь для наружного декора

Одна пара винтажных коньков способна украсить входную дверь лучше любого венка из масс-маркета. Старые лыжи, снегоступы или детские коньки — невероятно стильный способ добавить экстерьеру зимнего очарования.

Фигурки из вертепов

Особенно винтажные мексиканские терракотовые наборы или меловые фигурки из 40-х. И даже если набор неполный — «несовершенные» фигурки выглядят очень атмосферно и камерно.

Искусственные елки, гирлянды и венки

В рождественских отделах секондов можно найти целые леса искусственных елок. Стоит смотреть на них как на материал, а не как на готовый декор:

соединяйте два венка в один;

добавляйте дополнительные ветки;

используйте стяжки и проволоку для фиксации;

Рождественские полки иногда выглядят как хаос, но именно в этом хаосе и скрываются ценные находки. Главное — приходить со списком, тщательно просматривать полки, даже под кучами вещей и всегда быть открытыми к неожиданностям, потому что секондхенд — это не о «найти что-то конкретное», а о «найти то, что станет вашей следующей любимой вещью».