Рождественский венок из шишек и специй своими руками

Это отличный декор на праздники, который можно легко сделать самостоятельно.

Новый Год и Рождество уже совсем близко и если вы всегда мечтали повесить на дверь красивый праздничный венок - мы расскажем, как его сделать своими руками, ведь это очень просто, дешево и занятно.

Вам понадобятся:

Шишки

Белая акриловая краска

Чистая сухая губка

Кисточка

Клеевой пистолет

Заряды для клеевого пистолета

Картон (лучше плотный)

Карандаш или ручка

Бечевка

В первую очередь для венка из шишек вам понадобятся, конечно же, шишки. Собрать их можно в лесу - это приятное занятие на свежем воздухе. Лучше собирайте много шишек разного размера. По приходу домой ваши находки нужно немного просушить поэтому можете разложить их на газету и положить на батарею.

Когда шишки просохли, их нужно покрасить белой краской. Это придаст готовому изделию милый вид, как будто ваш венок немного присыпало снегом. Красить шишки очень просто: возьмите сухую губку, немного окуните в краску и распределите ее легкими похлопывающими движениями по шишке. Покрасьте так все шишки. Там где губка не достает, можно подкрасить кисточкой. Переложите шишки на газету, чтобы акрил подсох (эта краска сохнет очень быстро).

Пока шишки сохнут, нужно сделать основу для венка. Для этого нарисуйте на картоне круг, а в нем еще один. Вырежьте заготовку.

Чтобы венок имел красивый вид и спереди, и сзади, также, чтобы шишки к нему легко клеились, нужно плотно обмотать заготовку из картона бечевкой. Не забудьте о петельке, на которой будет висеть венок, приклейте ее с помощью клеевого пистолета.

Теперь, когда все заготовки есть, начинаем клеить шишки. Клеим на сторону, куда вы приклеили петельку, так задняя часть изделия будет аккуратной, а клей и другие неровности скроет аппликация. Выдавите на шишку немного клея и приложите к картонной заготовке, несколько секунд придержите, чтобы она приклеилась, и приступайте к следующей.

Старайтесь клеить шишки максимально близко друг к другу, чтобы не было зазоров. Также сначала клейте крупные шишки, а мелкими можно будет подкорректировать венок.

Когда все шишки приклеили можно оставить венок как есть, а можно еще немного украсить и сделать его ароматным и оригинальным. Для этого идеально подойдут специи, которые есть у каждого на кухне: палочки корицы, гвоздика, ароматный горошек, звезды аниса. Также можно украсить венок сушеными лавровыми листами и цитрусовыми. Клейте их в зоны, где у вас остались пробелы между шишками.

Делать с маленькими детьми такой венок не рекомендуем, поскольку клей очень горячий. Но если ваш малыш очень хочет помочь, можете поручить ему красить шишки.

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