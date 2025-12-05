Рождественский венок: как древняя немецкая традиция стала частью украинских праздников и декора

Рождественский венок / © Credits

Реклама

Венки впервые появились примерно в 16 веке как украшения в связи с праздником Йолем, который знаменовал зимнее солнцестояние и праздновался древними германскими и скандинавскими народами. Такие украшения были для них символом весны и обещанием ее возвращения, поскольку хвойные растения оставались зелеными круглый год.

Однако популярной традиция стала только в 19 веке и сейчас считается, что начал ее примерно в 1839 году лютеранский пастор Иоганн Генрих Вихерн. В те времена он преподавал в своей миссионерской школе и дети ежедневно у него спрашивали наступило ли Рождество, поэтому Вихерн решил сделать для детей что-то, что показывало бы им сколько осталось времени до праздника. Пастор взял большое деревянное кольцо из старого колеса от телеги и украсил его 24 маленькими красными свечами и четырьмя большими белыми свечами. По одной маленькой свече зажигали с понедельника до субботы, а большую белую свечу зажигали в воскресенье. Также, когда зажигалась свеча, он рассказывал детям истории о Рождестве.

Рождественский венок со свечами / © Getty Images

Этот обычай стал популярным и распространился среди протестантских церквей Германии, но превратился в меньший венок с четырьмя или пятью свечами. Римо-католики в Германии начали перенимать этот обычай в 1920-х годах, а в 1930-х годах он распространился на Северную Америку.

Реклама

Рождественский венок со свечами / © Getty Images

Также венки начали делали для того, чтобы вешать на входную дверь и они стали известны как «приветственные кольца». Обычно их изготавливали из хвойных веточек используя в декорировании падуб, плющ, сосновые шишки и ленты. Со временем венки стали более изысканными, включая также цветы, фрукты и даже искусственные материалы. Такие украшения на дверях, стали способом продемонстрировать гостеприимство и социальный статус, особенно во время праздников.

Рождественский венок на двери / © Credits

В украинской культуре праздничный венок также всегда имел символическое значение, ведь был оберегом, солярным символом, украшением и имел много названий, в зависимости от региона. Однако венки плели не на Рождество, а по завершению жатвы, на различные праздники и даже существовали венки любви и разлуки, а на праздник Ивана Купала девушки пускали их воду: что утонул — смерть, что всплыл — любовь. В течение года венки плели как забаву и носили их на голове и именно поэтому он является неотъемлемой частью украинской моды — венками украшают волосы и сегодня. В них использовали цветы, травы, сухоцветы и злаковые культуры.

На Рождество же в Украине преимущественно ставили дидух, который прочно закрепился как главное рождественское украшение, которое было символом урожая, благосостояния и богатства. Однако западная культура постепенно пришла и к нам и теперь рождественский венок — это одно из популярных украшений дома на праздники, которое вешают на окна, двери, стены и используют как декор стола. Также в наше время венки изготавливают не только из хвойных веток, но и других материалов: шишек, веревки, цветов и даже лозы.

Рождественский венок на двери / © Credits

Сегодня для многих венки потеряли христианский символизм и стали просто веселым украшением и символом рождественского духа. Их можно легко сделать дома и таким образом хорошо провести время и проявить свой креатив.