Рождество 2025: как сделать стильный декоративный новогодний подсвечник

Праздничное настроение начинается с деталей: аромат елки, мерцания гирлянд и, конечно же, декоративные акценты, создающие особую атмосферу. Если вы ищете идею для креативного и одновременно простого рождественского декора, попробуйте сделать оригинальный подсвечник из елочных шаров.

На сайте Nonsolocasa2 поделились легкой и интересной идеей по изготовлению этого декоративного шедевра.

Что вам понадобится:

Новогодние шарики — выберите цвета, которые подходят к вашему интерьеру или тематике праздника. Классические золотые и красные, изящные серебряные или трендовые оттенки в этом году — все зависит от вашего вкуса.

Клеевой пистолет

Форма для выпекания – идеально подойдет круглая

Деревянная подставка

Елочные веточки и другие декоративные элементы (шишки, ленты, искусственный снег, ягоды, колокольчики и т.п.)

Свеча или несколько свечей

Как сделать подсвечник:

Возьмите форму для выпечки и расположите в ней елочные шарики, сформируйте ровный круг. Клеевым пистолетом прикрепите шарики друг к другу. Старайтесь избегать больших промежутков между ними, чтобы композиция выглядела целостно. Когда клей затвердеет, осторожно перенесите образовавшийся круг с шариков на деревянную подставку. Снимите крючки с шариков и в оставшиеся отверстия вставьте маленькие елочные веточки. Они придадут композиции естественности. Можете использовать другие декоративные элементы, например, искусственные ягоды, миниатюрные колокольчики или блестящие ленты. В центр композиции поместите свечу или несколько свечей. Для добавления композиции объем свечи можно выбрать разной высоты. Обязательно убедитесь, что они не контактируют с легковоспламеняющимися элементами. По желанию распылите искусственный снег на шарики и веточки для зимнего эффекта.

Этот декоративный подсвечник не только красивый акцент для праздничного стола, но и способ творчески провести время и подготовиться к Рождеству. Вовлеките в процесс близких: это станет прекрасной возможностью объединиться в атмосфере праздника.

Рождественская магия заключается в деталях. И пусть каждый елочный шарик, каждый веточка и мерцание свечи подарят вам тепло и уют этого особенного времени.

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