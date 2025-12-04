Рождество и Новый год: топ-5 праздничных трендов в декоре

Елочные украшения / © Credits

Часто все, что нужно, это проявить креативность с тем, что у вас уже есть под рукой, создать несколько вещей самостоятельно или добавить лишь несколько предметов к вашей коллекции декора.

TheSpruceспросили нескольких дизайнеров, какие праздничные тренды в декоре их особенно восхищают в этом году.

Винтажная рождественская эстетика 90-х

Дизайнеры поддерживают ренессанс классического, уютного и непринужденного Рождества, который охватывает 1990-е годы и их рождественские образы. Представьте себе красные и зеленые фланелевые чулки, золотые акценты, множество свечей и множество вечнозеленых гирлянд.

Этот тренд отдает приоритет глубине и сущности над синтетической радостью, избегая всего яркого или синтетического. Акцент делается на материалах, которые ощущаются собранными и долговечными, а не купленными сразу.

Чтобы достичь такого вида, дизайнеры предлагают использовать такие текстуры, как бархат, ленты или подушки, а также тартан и клетку на пледах и оберточной бумаге.

Рождественская эстетика «Маленьких женщин»

Рождественская эстетика «Маленьких женщин» подражает американскому Рождеству 1860-х годов. Речь идет о лентах, самодельном бумажном декоре, растительной зелени и природных элементах, таких как гирлянда из сушеных апельсинов и клюквы вместе с мандаринами.

Текстура играет большую роль в праздничном декоре этого года. Свежая зелень вместе с шерстью, льном и деревом создают тепло и целостный декор таким образом, что никогда не кажется преувеличенным.

Тихий блеск

Нынешний праздничный блеск — это об изяществе. Поэтому уберите блестки и инвестируйте в другие материалы, которые отражают свет более изысканным образом.

Вместо блесток или глянцевого покрытия склоняйтесь к материалам, которые естественно светятся, например старое стекло и лампочки теплых тонов. Небольшого количества хватит. Начните с однотонных украшений и простых гирлянд.

Сочетание полированных и патинированных металлов

Рождество почти всегда было единственным временем года, когда все соглашаются, что можно смешивать серебро и золото.

В этом году популярен несколько иной взгляд на эту традицию с сочетанием полированных штрихов, контрастирующих с предметами с большей патиной.

Взаимодействие полированного блеска и теплой патины кажется вневременным, привлекательным и интимным. Это мгновенно превращает вид из типичного праздничного китча в изысканный, классический декор».

Классическая вечнозеленая палитра

Глубоко-зеленый — это праздничный цвет момента. Его насыщенные тона привносят заземляющее ощущение спокойствия в сезон, который никогда не кажется спокойным.

Если вы действительно хотите воспользоваться преимуществами заземляющего качества глубокого зеленого, придерживайтесь четкой палитры и обратите внимание на настоящее вечнозеленое дерево как на ориентир.

Сочетайте глубоко зеленый с земляно-коричневым для более органичного вида, и, возможно, даже подумайте о том, чтобы наполнить свой дом ароматами, такими как кедр и сосна.