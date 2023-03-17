Шерсть животного стала розовой: что делать, если это произошло с вашим любимцем

У светлых и белых кошек и собак шерсть может изменить окрас и стать розовой и даже коричневой. Как решить эту проблему и предотвратить ее появление, рассказал ветеринар и зоопсихолог Лилия Лободина.

Существует несколько причин изменения окраски шерсти:

Порфирин – органическое соединение, участвующее в тканевом дыхании и являющееся продуктом распада гемоглобина, выводимого из организма со слюной, слезами и калом.

Дрожжевой гриб Malassezia является постоянной составляющей микрофлоры кожи. В нормальном количестве маласезии не влияют на изменение цвета шерсти, однако, если их количество увеличивается, шерсть приобретает от розового до коричневого цвета. Часто маласезии размножаются именно на влажных участках.

Аллергические проявления. Однако при аллергии развивается гиперемия кожи, которая под светлой шерстью дает эффект розовой шерсти.

Самые распространенные места возникновения розовой шерсти:

Участок под глазами: окрас происходит в связи с активным слезотечением в результате проблем с носослезным каналом, аллергии и воспаления, а также у брахицефальных пород.

Участок вокруг рта: окраска изменяется из-за чрезмерной влажности, вызванной слюнотечением, недостаточной гигиены и аллергией.

Участки между пальцами: изменение цвета возникает из-за активного вылизывания лап и, как следствие, активного размножения маласезии.



Чтобы избавиться от розовой шерсти, нужно:

Следить за гигиеной любимца, вовремя ухаживать за глазами, мордочкой, мыть лапы.

Если у вашего четвероногого шерсть окрасилась, она уже не изменит свой цвет. Но, если удастся побороть причину, новая шерсть будет уже белой.

Исключить аллергию и кожные заболевания животного.

Наладить питание.

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