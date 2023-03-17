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Шерсть животного стала розовой: что делать, если это произошло с вашим любимцем

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Шерсть животного стала розовой: что делать, если это произошло с вашим любимцем

Фото: Credits

У светлых и белых кошек и собак шерсть может изменить окрас и стать розовой и даже коричневой. Как решить эту проблему и предотвратить ее появление, рассказал ветеринар и зоопсихолог Лилия Лободина.

Существует несколько причин изменения окраски шерсти:

  • Порфирин – органическое соединение, участвующее в тканевом дыхании и являющееся продуктом распада гемоглобина, выводимого из организма со слюной, слезами и калом.
  • Дрожжевой гриб Malassezia является постоянной составляющей микрофлоры кожи. В нормальном количестве маласезии не влияют на изменение цвета шерсти, однако, если их количество увеличивается, шерсть приобретает от розового до коричневого цвета. Часто маласезии размножаются именно на влажных участках.
  • Аллергические проявления. Однако при аллергии развивается гиперемия кожи, которая под светлой шерстью дает эффект розовой шерсти.

Самые распространенные места возникновения розовой шерсти:

Участок под глазами: окрас происходит в связи с активным слезотечением в результате проблем с носослезным каналом, аллергии и воспаления, а также у брахицефальных пород.

Участок вокруг рта: окраска изменяется из-за чрезмерной влажности, вызванной слюнотечением, недостаточной гигиены и аллергией.

Участки между пальцами: изменение цвета возникает из-за активного вылизывания лап и, как следствие, активного размножения маласезии.

Чтобы избавиться от розовой шерсти, нужно:

Следить за гигиеной любимца, вовремя ухаживать за глазами, мордочкой, мыть лапы.

Если у вашего четвероногого шерсть окрасилась, она уже не изменит свой цвет. Но, если удастся побороть причину, новая шерсть будет уже белой.

Исключить аллергию и кожные заболевания животного.

Наладить питание.

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Дата публикации
Просмотры
293
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