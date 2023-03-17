Шерсть животного стала розовой: что делать, если это произошло с вашим любимцем

У светлых и белых кошек и собак шерсть может изменить окрас и стать розовой и даже коричневой. Как решить эту проблему и предотвратить ее появление, рассказал ветеринар и зоопсихолог Лилия Лободина.
Существует несколько причин изменения окраски шерсти:
- Порфирин – органическое соединение, участвующее в тканевом дыхании и являющееся продуктом распада гемоглобина, выводимого из организма со слюной, слезами и калом.
- Дрожжевой гриб Malassezia является постоянной составляющей микрофлоры кожи. В нормальном количестве маласезии не влияют на изменение цвета шерсти, однако, если их количество увеличивается, шерсть приобретает от розового до коричневого цвета. Часто маласезии размножаются именно на влажных участках.
- Аллергические проявления. Однако при аллергии развивается гиперемия кожи, которая под светлой шерстью дает эффект розовой шерсти.
Самые распространенные места возникновения розовой шерсти:
Участок под глазами: окрас происходит в связи с активным слезотечением в результате проблем с носослезным каналом, аллергии и воспаления, а также у брахицефальных пород.
Участок вокруг рта: окраска изменяется из-за чрезмерной влажности, вызванной слюнотечением, недостаточной гигиены и аллергией.
Участки между пальцами: изменение цвета возникает из-за активного вылизывания лап и, как следствие, активного размножения маласезии.
Чтобы избавиться от розовой шерсти, нужно:
Следить за гигиеной любимца, вовремя ухаживать за глазами, мордочкой, мыть лапы.
Если у вашего четвероногого шерсть окрасилась, она уже не изменит свой цвет. Но, если удастся побороть причину, новая шерсть будет уже белой.
Исключить аллергию и кожные заболевания животного.
Наладить питание.
Читайте также:
- Синдром Пандоры у кошек: что это за болезнь и можно ли ее вылечить
- Как кормить животных со светлой шерстью: советы от ветеринара
- Как правильно гладить животное: 5 советов от ветеринара
- Можно ли давать домашним животным орехи
- Гипоаллергенная собака: какие породы не заставят вас плакать