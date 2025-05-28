Розы будут цвести пышнее: садовница показала один простой трюк

Розы / © ТСН

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Розы будут радовать вас своим цветением дольше, если вы будете правильно за ними ухаживать. Опытная садовница Софи в своем ТикТоке показала, как обрезать цветы розы, чтобы поддерживать их аккуратным и цветущим кустом, обращая внимание на несколько важных признаков на растении.

Отцветшие розы необходимо срезать, так как увядшие и гниющие цветы могут сделать растения более восприимчивыми к грибковым инфекциям.

Это очень просто, но важно обрезать головки цветов в правильном месте, и тогда вы получите больше цветов. Софи рекомендует обрезать цветы, на которых не распускаются другие бутоны, до пяти листьев на стебле.

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Помните, что розы цветут повторно, так что вы получите больше роста с большим количеством стеблей и бутонов, говорит она.

Для кустов, которые уже расцвели, но с одного стебля появилось больше бутонов, процесс выглядит несколько иначе. Вместо того чтобы полностью срезать розу, просто обрежьте один стебель, на котором находится роза, что уже отцвела.