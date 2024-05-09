Розы могут погибнуть, если этого не сделать: садоводам рассказали, на что обратить внимание

Эта распространенная проблема может остановить цветение ваших любимых розовых кустов или даже убить их, поэтому действовать нужно быстро и решительно.

Розы — королевы сада и, вопреки опасениям начинающих садоводов, они не очень прихотливы. Все, что им нужно, - это грамотная обрезка, своевременная подкормка и защита от вредителей и грибковых болезней.

Но есть одна специфическая проблема, которая может стать фатальной для садовых роз. Речь идет о побегах шиповника.

Почему побег шиповника опасен для роз

Розы

Дело в том, что садовые розы, которые продают садоводческие хозяйства, как правило, привиты на шиповник. То есть, у ваших красавиц головки и стебли культурных, выведенных селекционерами, растений, а корни - дикого шиповника. Такая технология позволяет роскошным садовым розам стойко переносить заморозки, засуху и сопротивляться болезням.

Но очень часто розовый куст может погубить прорастание побегов шиповника, которые выходят из основания растения, и часто могут возникнуть, если корни розы были повреждены. С побегами шиповника необходимо бороться как можно скорее, поскольку они быстро растут и захватывают все растение.

Если их не удалить, побеги шиповника отнимут у розового куста питательные вещества, солнечный свет и воду, что значительно ослабит его, помешает цветению роз и в конечном итоге полностью убьет.

Как отличить побег шиповника от розы

Побег шиповника на розовом кусте / Фото: Credits

Когда речь идет о спасении куста роз от побегов шиповника, очень важно вовремя понять, что куст начал перерождаться и вместо розы растет шиповник, и как можно быстрее среагировать на проблему.

Отличить шиповник от розы можно по таким признакам:

побеги шиповника часто бледнее и выше, чем остальная часть розового куста;

цветы шиповника не похожи на сортовые розы;

побег растет из места, расположенного ниже места прививки;

побег растет очень энергично и быстро обгоняет весь куст.

Как избавиться от шиповника

Кимберли, садовник с более чем 30-летним опытом и основатель Rose Geek, поделилась, что лучший способ удалить побег шиповника, чтобы он не вырастал снова, — это сломалась его, потому что обрезка не поможет навсегда избавиться от шиповника на розовом кусте.

Кимберли рекомендует вскопать почву вокруг основания роз, пока вы не обнаружите, где побег соединяется с корнями, а затем выломать его.

Затем стоит подкормить розы удобрениями и обильно полить.

Как предотвратить появление побегов шиповника

Роза / Фото: Credits

Чтобы предотвратить появление побегов шиповника в будущем, обязательно регулярно обрезайте розы.

Но самое главное - не терять бдительности именно весной. Проверяйте свои розы часто и избавляетесь от нежелательных отростков.

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