Черная пятнистость: как бороться с одной из самых серьезных болезней роз

Осень — время когда можно полюбоваться последней волной цветения роз, но садоводам, которые хотят следующей весной снова увидеть пышное цветение своих кустов, необходимо следить за черными пятнами на листьях.

Розы не зацветут следующей весной, если садоводы проигнорируют некоторые важные этапы ухода за цветами этой осенью.

Скоро температура начнет понижаться, а погода станет более влажной. Это означает, что более вероятно возникновение грибкового заболевания черной пятнистости, которое ослабит розы и негативно влияет на их развитие, предупреждает опытный садовник Майкл Гриффитс.

В материале Еxpress.co.uk перечислены методы борьбы с черной пятнистостью - одним из самых серьезных заболеваний роз.

Черная пятнистость не убивают розы, но это одно из самых серьезных их заболеваний. Это не только некрасиво, но и может привести к опадению всех листьев растения, сделать цветы очень восприимчивыми к другим заболеваниям повлияет на их способность выжить в более суровый зимний сезон.

Как предотвратить появление черной пятнистости

Лучший способ, которым садовники могут предотвратить появление черных пятен, — это не допустить, чтобы сорняки и вредители заполонили сад.

Вам стоит регулярно пропалывать ваши клумбы, делать косметическую обрезку, чтобы улучшить вентиляцию внутри кусов и своевременно бороться с вредителями.

Но, главные три действия, которые необходимы для профилактики черной пятнистости - это обрезка, полив и мульчирование.

Обрезка – это удаление отмерших или разросшихся частей растения, чтобы оно оставалось здоровым и выглядело наилучшим образом. Обрезка также помогает стимулировать будущее цветение, и ее можно проводить в конце лета.

Полив должен быть обильным, чтобы растение не подвергалось стрессу.

Мульчирование необходимо для того, чтобы удерживать влагу и препятствовать росту сорняков. Сентябрь — идеальное время, чтобы начать мульчировать сады. Это естественный способ избавиться от сорняков, который может служить барьером в суровых погодных условиях.

Черная пятнистость роз / Фото: Credits

Как избавиться от черных пятен на розах

Стоит начинать борьбу с черной пятнистостью как можно раньше, до того, как она распространится на все растения в вашем саду.

Верным признаком, на который следует обратить внимание, являются пожелтевшие листья, которые быстро опадают с растения. Лучшее, что вы можете сделать на этом этапе, — это сорвать их и удалить все пораженные листья, даже если это означает полную дефолиацию растения.

Если вы делаете это с помощью секатора, не забудьте после этого тщательно его почистить, чтобы остановить распространение болезни. Или вы можете обрывать листья вручную, для этого тяните в направлении, противоположном росту.

Однако Майкл предупредил, что любые листья, на которых есть черные пятна или есть подозрение на их наличие, следует немедленно уничтожать. Не оставляйте его на земле и не кладите в контейнер для компоста, иначе вы рискуете заразить еще больше растений вашего сада.

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