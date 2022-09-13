Розы, орхидея, нарцисс, клематис и рододендрон: цветы, названные в честь королевы Елизаветы II

За 70 лет правления Елизаветы II многие растения были названы в ее честь.

Королева очень любила цветы. Она старалась никогда не пропускать выставку цветов и садов Chelsea Flower Show, устраивала садовые вечеринки и поддерживала развитие садоводства в Британии.

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В честь королевы за ее долгую жизнь было названо много цветов, больше всего, конечно, ее любимых роз.

Мы собрали несколько самых интересных сортов растений, названных в честь королевы Елизаветы II и ее памятных дат.

Орхидея Рlatinum jubilee

Орхидея "Рlatinum jubilee"

Орхидея "Рlatinum jubilee"

Одним из последних цветов, который посвятили королеве еще при ее жизни, стала орхидея Рlatinum jubilee, представленная в мае этого года на Chelsea Flower Show.

Роза Platinum Jubilee

Питомник Нarknessroses к платиновому юбилею правления представил розу Platinum Jubilee. Это махровый цветок идеальной формы с крупными насыщенно-розовыми лепестками и пышными темно-зелеными листьями. Цветы обладают сильным сладким стойким ароматом. Лепестки темно-розовые, когда они раскрываются, и постепенно становятся более светлыми.

Роза Дэвида Остина Elizabeth

Один из самых знаменитых питомников роз в Англии - розарий Дэвида Остина - создал розу Elizabeth, которую посвятил королеве.

Садоводы питомника описывают розу Elizabeth как величественную и с гроздьями крупных розовых розеток с нежно-белым румянцем, похожих на яблоневый цвет. У нее сильный, сладкий, свежий аромат с оттенками лимонного щербета и старой розы.

Горный клематис Elizabeth

Фото: Getty Images

Клематис Elizabeth был выведен садоводом Джекмансом в 1950-х годах и, по-видимому, является одним из первых растений, названных в честь королевы Елизаветы II, считает Gardens illustrated . Это сильный вьющийся сорт с бледно-розовыми цветками и тонким ароматом, удостоенный награды RHS Award.

Роза Queen Elizabeth

Роза "Queen Elizabeth" / Фото: Getty Images

Роза Queen Elizabeth — кустовая роза флорибунда. Она была выведена селекционером Ламмертсом и представлена в 1954 году, через два года после того, как королева Елизавета II взошла на престол. Она имеет большие прозрачные розовые цветы с легким ароматом и вырастает в большой куст.

Камелия 'Ее Величество Королева Елизавета II'

Камелия "Her Majesty Queen Elizabeth II" — вечнозеленый кустарник с темно-зелеными овальными глянцевыми листьями. Весной на нем появляются цветы от лососевых до розовых оттенков в форме пиона.

Рододендрон Queen Elizabeth II

Фото: Getty Images

Рододендрон Queen Elizabeth II был выведен в Великобритании. Это густой, большой вечнозеленый кустарник, который с середины до поздней весны покрывается бледно-желтыми трубчатыми цветами.

Нарцисс Diamond Jubilee

Нарцисс Diamond Jubilee был представлен в 2012 году в честь 60-летия правления королевы Елизаветы II. Это большой чашевидный нарцисс с белыми лепестками и оранжевым центром.

Роза The Queen's Jubilee (Beajubilee)

Роза "The Queen's Jubilee" также была выпущена в честь празднования Бриллиантового юбилея королевы Елизаветы II в 2012 году. Выведенная Питером Билзом эта кустовая роза с повторным цветением имеет приятно ароматные махровые цветы с мягким персиковым румянцем.

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