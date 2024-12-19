Ручная стирка: как это правильно делать

В мире современных стиральных машин ручная стирка кажется занятием из прошлого. Однако этот способ остается незаменимым, когда речь идет о деликатной одежде или вещах, требующих особого ухода. Ручная стирка позволяет сохранить текстуру, цвет и форму, сделав одежду более долговечной.

Ручная стирка – это не только о нежном белье. Рубашки, джинсы, свитера, бейсболки, шерсть и шелк также часто требуют бережной очистки. Несмотря на то, что этот процесс занимает больше времени, чем стирка в машине, он является отличным способом уберечь любимые вещи от износа или избежать затрат на химчистку.

Если вы хотите освоить искусство ручной стирки, издание Real Simple рассказало, как правильно ухаживать за одеждой.

Подготовка

Чтобы процесс стирки был максимально эффективным, важно к нему подготовиться.

Проверьте этикетку на одежде. Прежде чем погружать вещь в воду, внимательно прочтите инструкции на этикетке. Надпись "лишь химчистка" подскажут, можно ли стирать вещь вручную. Также обратите внимание на рекомендуемую температуру воды.

Выберите правильное моющее средство. Можно использовать и обычное средство, но важно правильно дозировать его во избежание повреждения ткани.

Правильное полоскание и сушка. Слейте мыльную воду перед началом полоскания. Затем промойте вещь в холодной воде до полного исчезновения пены. Для сушки используйте полотенце, вешалку или сушилку, чтобы сохранить форму ткани.

Как стирать вручную

Бюстгальтеры

Ручная стирка бюстгальтеров помогает сохранить их форму и продлить срок службы.

Наполните раковину: используйте теплую воду и небольшое количество моющего средства.

Замочите и промойте: осторожно перемешайте воду во избежание зацепления кружева или крючков. Оставьте на час, затем промойте.

Сушите: не выкручивайте бюстгальтер – только промокните его полотенцем и положите ровно сушиться.

Нижнее белье

Стирка белья вручную позволяет сохранить упругость и мягкость тканей.

Замочите в теплой воде с моющим средством.

Перемешайте и промойте: после замачивания легко перемешайте белье в воде и промойте чистой водой.

Высушите: осторожно отожмите воду и разложите на полотенце.

Рубашки

Даже плотные рубашки нуждаются в бережном уходе.

Замочите в теплой мыльной воде.

Осторожно потрите: уделите внимание воротничкам и манжетам.

Сушите на вешалке: используйте мягкие вешалки, которые не испортят форму.

Свитера

Свитера из натуральных тканей, таких как шерсть, нуждаются в особом подходе.

Наполните раковину холодной водой: добавьте моющее средство, специально разработанное для шерсти.

Замочите и промойте: оставьте свитер в воде на 30-60 минут.

Сушите на полотенце: выложите свитер горизонтально во избежание растяжения.

Джинсы

Хотя джинсы не нуждаются в частой стирке, ручная стирка помогает избежать износа.

Замочите в холодной воде с моющим средством.

Перемешайте и промойте: замочите джинсы на 30 минут, затем промойте в чистую воду.

Сушите: смело выкрутите лишнюю воду и повесьте сушиться.

Головные уборы

Бейсболки и шляпы требуют бережной очистки, ведь они быстро впитывают грязь и запахи.

Точечная очистка: удалите пятна с помощью шампуня или моющего средства.

Замочите в холодной воде: оставьте на 30 минут или больше в зависимости от загрязнений.

Сушите на полотенце: попроавьте шапку, используйте полотенца для сохранения формы.

Шерсть и шелк

Шерстяные и шелковые вещи наиболее деликатны, поэтому их лучше стирать вручную.

Наполните раковину холодной водой.

Замочите и промойте: размешайте вещи в воде и оставьте на 30 минут.

Сушите на полотенце: выложите изделие горизонтально во избежание усадки.

Ручная стирка – это не сложно, если знать, как правильно действовать. Используйте эти советы, чтобы ваша любимая одежда оставалась как новая.

Мы также писали, как правильно стирать бейсболки.

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