Провоцируют рвоту, диарею, кровотечение и удушье: 7 опасных для животных рождественских растений

Украшая дом, вы редко думаете о потенциальных опасностях. К сожалению, некоторые из самых распространенных и любимых рождественских растений могут представлять риск для наших хвостатых друзей.

О том, какой декор не желателен для семей, где есть домашние питомцы, эксперты рассказали Woman&Home.

Нельзя отрицать, что свежие пуансеттия и плющ — одни из лучших идей для рождественского украшения изысканного дома. Это вечная классика, и вместе с другими растениями они создают прекрасную праздничную атмосферу.

Однако, подобно комнатным растениям, которые токсичны для кошек, многие классические рождественские растения также ядовиты для домашних животных и могут вызвать у них серьезные заболевания.

Ветеринары и эксперты по растениям рассказали, каких растений следует избегать в праздничный сезон.

Пуансеттия

Рождественская звезда пуансеттия / Фото: Credits

К сожалению, пуансеттии ядовиты для собак и кошек, но они не настолько ядовиты, чтобы вам совсем исключить их из списка рождественских покупок.

Употребление сока пуансеттии (молочно-белого цвета) не полезно для вашего питомца, но это не вызовет никаких опасных для жизни проблем. В худших случаях обычно возникает рвота, слюнотечение и очень редко диарея.

Если вы застали своего питомца за поеданием листа пуансеттии, действуйте быстро и немедленно заберите его у него. Держите питомца в помещении, где легко моющийся пол и следите за ним.

Ситуация почти наверняка не потребуtт похода к ветеринару, но стоит понимать, с какой стороны, скорее всего, могут возникнут проблемы.

Падуб

Падуб / Фото: Credits

Возможно, одним из самых знаковых рождественских растений является падуб. Он обычно попадает в дом через венки и гирлянды. Это может быть даже одна из ваших любимых идей для украшения рождественской елки - в любом случае для домашних животных это не так уж и празднично.

Листья с шипами могут вызвать кровотечение во рту или горле, а ягоды очень токсичны для собак, кошек и людей и могут вызвать сильную диарею и рвоту. В падубе содержатся химические вещества, называемые илицин, сапонины и метилксантины, которые делают растение токсичным.

Чтобы этого не произошло, просто поставьте растения в местах, где собака не сможет до них добраться.

Омела

Омела / Фото: Credits

Когда вы думаете об омеле, вы, вероятно, представляете себе поцелуи и праздничную романтику, однако это растение может привести к рвоте вашего питомца. Хотя ее обычно вешают высоко на дверных проемах, многие другие украшения могут включать в себя омелу.

Омела содержит токсичные соединения, которые могут вызывать различные симптомы при попадании в организм, а в некоторых случаях и летальный исход. Тяжесть симптомов зависит от количества съеденного и размера питомца, но наиболее распространенными симптомами являются рвота и диарея.

Если вы подозреваете, что ваша собака съела омелу, особенно если ее было съедено много, вам следует как можно скорее отвезти питомца к ветеринару для получения медицинской консультации.

Елка

Елка / Фото: Credits

Возможно, вас больше волнует, как сохранить вашу рождественскую елку живой как можно дольше, чем то, насколько опасно это растение для ваших домашних животных.

Настоящая елка может быть вредна для вашей собаки, если она подойдет к ней слишком близко. Сосновые иголки представляют потенциальную опасность удушья, поскольку их практически невозможно переварить, они могут застрять в горле или кишечнике вашей собаки и застрять в ее лапах.

Чтобы не навредить вашему питомцу или вашей елке, лучше не давать вашему пушистому члену семьи проводить время наедине с рождественской елкой.

Щенки гораздо более склонны к проказам, если рядом нет их хозяев, которые могли бы их отчитать. Но если это невозможно, то установка ворот или какого-либо ограждения вокруг вашей елки также не позволит вашей собачке подобраться к ней слишком близко.

Тис

Тис / Фото: Credits

Благодаря своей темно-зеленой листве и веселым красным ягодам тис также мог оказаться включенным в ваши рождественские украшения, но его опасно иметь рядом, если у вас есть любопытный щенок. При проглатывании ягоды тиса могут вызвать головокружение, сухость во рту, слюнотечение и рвоту.

Когда наши четвероногие друзья исследуют окрестности, они используют свои носы и рты. По этой причине важно сохранять бдительность и следить за тем, чтобы они не соприкасались с любыми вредными растениями.

Плющ

Плющ / Фото: Credits

Еще одна классическая листва, которую вы увидите в большинстве свежих рождественских гирлянд - это плющ.

Хотя плющ считается одним из самых популярных рождественских растений, он считается токсичным для домашних животных, поэтому, если у вас есть четвероногий друг, важно держать его вне досягаемости в вашем доме или саду.

Если ваша собака или кошка проглотит растение, это вызовет серьезное расстройство желудка, а в некоторых случаях может вызвать раздражение кожи собаки, если они вступят в контакт.

Шишки

В это время года шишки можно найти повсюду, и, к счастью, они не токсичны для собак. Однако они могут представлять опасность удушья, так что будьте начеку, если не хотите, чтобы ваша собака приняла одну из них за свою любимую игрушку.

Защита домашних животных от непредвиденных опасностей в вашем доме иногда может показаться сложной задачей. Однако, зная, что это за опасности и как их предотвратить и какие растения держать подальше, вы можете сделать это намного проще.

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