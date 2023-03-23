Рыба и морепродукты в рационе животных: можно давать и в каких количествах

Рыба и морепродукты – это качественный источник белка, аминокислот, жирных кислот омега-3, витаминов A, B, D, Са, Mg, I, Zn. При этом энергетическая ценность этих продуктов значительно выше, чем в мясе, рассказывает ветеринар и зоопсихолог Лилия Лободина.

Употребление морепродуктов поддерживает здоровье суставов, сердца, кожи и шерсти. Однако чрезмерное потребление рыбы может привести к нарушению обмена веществ, мочекаменной болезни и рахита. Сырая рыба может спровоцировать заражение гельминтами, а слишком жирная рыба – панкреатит и расстройства пищеварения. В частности собаки лучше переваривают морепродукты, чем кошки.

1. В некоторых сортах рыбы (карп, сельдь, щука, щепа, кефаль, акула, камбала) содержится фермент тиаминаза, который разрушает тиамин и вызывает его дефицит. Симптомы: вялость, потеря веса, неврологические нарушения, парезы, судороги. Однако тиаминаза разрушается при высокой температуре во время приготовления.

2. Некоторые сорта рыб содержат триметиламиноксид, который мешает усвоению железа (Fe) в организме, что приводит к его дефициту, недоразвитию плодов и бесплодию, анемии. Триметиламиноксид также разрушается при высокой температуре.

3. Скумбрия может содержать гистамин, поэтому ее нельзя давать.

4. Лобстеры нельзя давать, поскольку они содержат большое количество холестерина и Na.

Следовательно, в рацион можно включать:

Хека, тюльку, мойву, треску, морского окуня и карася, тунец, горбушу, лосося, форель

Кальмары, крабы, креветки, мидии — содержат P, Mg, Mn, K, Fe, Cu, Zn, I, Se, витамины А, B1, B2, B3, B5, B6, B9, D, Е, Омега-3 и -6 жирные кислоты.

Как кормить:

Рыба должна обязательно пройти термическую обработку (варку или запекание);

Рыба должна быть предварительно очищена от внутренностей, костей и головы;

Давать рыбу следует не больше 2-3 раз в неделю;

Морепродукты можно давать только в отварном виде и при условии, что у любимца нет на них аллергии;

Важно давать морепродукты, посоветовавшись с диетологом, поскольку требуется контроль Р и Mg;

Щенкам и котятам морепродукты не желательно давать вообще.

Следовательно, рыба и морепродукты необязательны в рационе животных. Их можно давать, если любимец здоров и с удовольствием их ест.

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