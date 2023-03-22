С чего начать и что нужно успеть сделать весной: советы начинающему садоводу

Садоводство – это и искусство, и наука. Вы будете учиться по ходу дела, но, если для начала составите план и ознакомитесь с базовыми рекомендациями, сможете избежать досадных ошибок.

Как стать садоводом и создать сад своей мечты, рассказывает Gardening know how.

Если вы никогда раньше не занимались садоводством, но решили в этом смысле круто изменить свою жизнь, начните с чтения книг и подпишитесь на популярных садовых блогеров. Еще один ресурс — другие садоводы. Поговорите с соседями, чьими садами вы восхищаетесь. Скорее всего, они будут рады поговорить с вами о садоводстве, все показать и дать советы.

Начните с малого

Создание сада из ничего или капитальный ремонт заросшего сада — это большая работа, которая может быстро стать непосильной и неуправляемой. Для достижения наилучших результатов новичку в садоводстве стоит начинать со скромных целей.

Возьмите один угол вашего сада и сначала поработайте над ним. Когда вы будете довольны результатами и неизбежно извлечете уроки из некоторых ошибок, переходите к следующему проекту.

Есть ли у вас план

Для достижения наилучших результатов начните с плана. Это очень важно для успеха, потому что при выращивании растений необходимо учитывать множество факторов: тип и качество почвы, количество доступных солнечных часов, дренаж, совместимость растений, расположение растений и многое другое.

Как выбрать "пробный участок"

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Выберите место, которое хорошо освещается солнечным светом не менее шести часов в день и почва на котором хорошо дренируется. Избегайте мест, где вода имеет тенденцию застаиваться после дождя или где почва полна корней, которые будет трудно выкапывать и обрабатывать.

Выбирайте растения, которые хорошо растут в ваших условиях и без проблем уживаются друг с другом. Лучше всего подходят виды, произрастающие в вашем регионе. Набросайте план посадок. Вы всегда можете внести изменения, но лучше иметь хотя бы приблизительное представление о том, куда будет посажено каждое растение, прежде чем приступать к работе.

Когда начинать работы в саду

Начинать весенние работы в саду нужно с оглядкой на погоду. Весна бывает ранней, и тогда уже в марте можно начинать посадки, но если в апреле еще лежит снег, то, естественно, о полевых работах стоит забыть до окончания таяния.

Посмотрите среднюю дату последних заморозков в вашем районе, чтобы понять, когда вы можете начать высаживать растения в землю. Также важно знать выносливость растений, которые вы используете. Более выносливые многолетники и овощи могут переносить поздние заморозки, в то время как нежные однолетники следует высаживать позже.

Как подготовить сад к весне

К весне в саду необходимо подготовиться. Вы можете начать подготовку до последних заморозков, но убедитесь, что почва достаточно размерзлась и пригодна для обработки. Стоит также сделать тест почвы, чтобы понимать, каким растениям стоит давать предпочтение.

Чтобы убедиться, что пространство готово для растений, необходимо выполнить несколько основных действий:

очистить территорию, удалив все существующие растения, которые вам не нужны;

вырвать сорняки;

убрать камни и другой мусор.

Вскопайте и разрыхлите почву, добавьте немного компоста, если он у вас есть. Когда все будет готово и позволит погода, посадите растения в землю.

Ваша работа, конечно, не закончена. Теперь вам нужно поддерживать пространство, поливая, удобряя, обрезая и пропалывая по мере необходимости. Весеннее садоводство для начинающих — это вызов, но выполнимый и полезный.

При правильном расположении, адекватном планировании, тяжелой работе, терпении и правильном выборе времени вы можете создать красивый весенний сад, который будет радовать вас всю осень.

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