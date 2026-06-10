Сад для пчел: простые способы помочь насекомым жить

Сад для пчел / © Associated Press

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Когда мы говорим об экологии, обычно представляем глобальные решения, вроде, сокращения выбросов, восстановления лесов или защиты океанов. Но иногда большие изменения начинаются с маленьких шагов, буквально с цветка, высаженного возле дома, об этом рассказало издание RTÉ.

Пчелы — одни из важнейших обитателей нашей планеты. По оценкам ученых, около трети мирового производства пищевых продуктов зависит от опыления, которое обеспечивают насекомые, прежде всего пчелы. Именно благодаря им мы имеем яблоки, ягоды, овощи, орехи и множество других продуктов.

Впрочем, популяции пчел в мире стремительно сокращаются. Среди главных причин — исчезновение естественных сред обитания, изменения климата, использование пестицидов и распространение болезней. Хорошая новость заключается в том, что помочь опылителям может практически каждый. И для этого совсем не обязательно иметь большой загородный сад.

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Высаживайте цветы, которые любят пчелы

Для пчел важна не красота клумбы, а наличие нектара и пыльцы. Многие современные декоративные сорта растений имеют эффектный вид, но почти не дают насекомым пищи.

Зато стоит выбирать растения, которые десятилетиями остаются любимцами опылителей: лаванду, жимолость, вереск, алиумы, будлею, наперстянку или ротики. Даже несколько вазонов на балконе могут стать полезной «заправкой» для пчел во время полета.

Создайте непрерывный цветочный сезон

Пчелам нужен источник пищи не только весной или летом. Чтобы поддерживать их в течение года, стоит высаживать растения с разными сроками цветения.

Особенно ценными являются деревья и кустарники. Лещина, ива, падуб помогают насекомым находить пыльцу в разные сезоны, а плющ осенью часто становится одним из главных источников нектара, когда большинство растений уже отцвели.

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Выращивайте овощи, ягоды и пряные травы

Огород может быть не только источником свежих продуктов, но и настоящим магнитом для пчел.

Фасоль, перец, лук, баклажаны, клубника, малина, ежевика, яблони, сливы и груши нуждаются в опылении и одновременно обеспечивают насекомых пищей. Не менее полезными будут ароматные травы, такие как тимьян, шалфей или розмарин.

Чем разнообразнее сад, тем комфортнее в нем чувствуют себя опылители.

Обустройте «гостиницу» для пчел

Не все пчелы живут большими семьями в ульях. Многие виды ведут одинокий образ жизни и нуждаются в местах для гнездования.

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Специальные домики для пчел можно приобрести готовыми или сделать собственноручно из полых бамбуковых трубочек или деревянных блоков с отверстиями. Такое убежище занимает минимум места, но может стать домом для десятков полезных насекомых.

Поддержите пчеловодов

Собственный улей подходит далеко не каждому, однако владельцы крупных участков могут сотрудничать с местными пасечниками и предоставлять место для размещения пчелиных семей.

Это не только помощь природе, но и поддержка локального пчеловодства, которое сегодня также сталкивается с многочисленными вызовами.

Позвольте газону быть неидеальным

Последние годы ландшафтные дизайнеры все чаще отказываются от концепции безупречно подстриженного газона и пчелам должен нравиться этот тренд.

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Клевер, одуванчики и другие полевые растения, которые традиционно считают сорняками, являются важным источником нектара. Если косить траву реже и оставлять небольшие естественные участки, сад станет гораздо более дружественным к опылителям. К тому же это позволит сэкономить воду и время на уход.

Откажитесь от пестицидов

Один из самых эффективных способов помочь пчелам — минимизировать использование химических средств защиты растений.

Многие инсектициды негативно влияют на нервную систему насекомых, снижают их способность ориентироваться в пространстве и находить дорогу к улью. Экологические методы борьбы с вредителями помогают сохранить естественный баланс в саду без вреда для полезных насекомых.

Помощь пчелам не требует радикальных изменений или больших инвестиций. Каждый цветущий балкон, сад или двор может стать маленьким островом поддержки для насекомых, от которых зависит значительная часть нашей продовольственной системы.

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