Многие считают, что красивый сад возможен только при достаточном количестве солнца. Однако современное садоводство давно доказало обратное, ведь существует множество растений, которые не просто выживают в тени, а буквально расцветают в ней. На странице Gardening with Ishсрассказали о простых, но эффективных советах, которые помогут даже новичкам превратить затененный участок в стильное зеленое пространство.

Затененные участки могут выглядеть не менее эффектно, чем солнечные клумбы, нужно лишь правильно подобрать растения.

Цветы для тени

Морозник

Эти растения идеально подходят как для горшков, так и для открытого грунта. Они имеют вечнозеленые, глянцевые листья, декоративный вид в течение всего года и цветы с ранней зимы до начала лета.

Цвета варьируются от белого до розового и красного, поэтому это действительно замечательное растение для затененных участков.

Первоцвет

Это зимостойкие однолетние цветы, которые прекрасно чувствуют себя даже в полной тени. Они легко приживаются, активно цветут и добавляют цвета даже в самых темных уголках сада.

Другие цветочные варианты

Если хочется больше разнообразия, обратите внимание на гортензии, астильбы и другие тенелюбивые декоративные растения. Все они хорошо растут в тени и добавляют саду объема и текстуры.

Зелень

Фатсия

Это крупное декоративное растение с насыщенно-зелеными листьями. Существуют как классические темно-зеленые варианты, так и пестрые. Оно может вырастать до 2-3 метров, разрастается вширь и легко поддается обрезке для контроля формы.

Идеально подходит для создания «тропического» настроения в тени.

Гейхера

Это растение — настоящий универсал, ведь растет и на солнце, и в тени, имеет разнообразные цвета листьев, от зеленого до пурпурного и розового, и образует декоративные цветочные стебли.

Гейхера вырастает примерно до 30 см, поэтому прекрасно подходит для низких композиций.

Не стоит забывать и о таких проверенных вариантах, как папоротники, хосты и колеусы. Эти растения давно зарекомендовали себя как идеальные для полной тени.

Практические советы для начинающих

Кроме правильного выбора растений, стоит учесть еще несколько моментов:

большинство тенелюбивых растений хорошо переносят глинистую почву

они не боятся влажных условий

регулярный полив и минимальный уход обеспечат хороший результат

Поэтому без лишних усилий даже сложный участок может стать зеленой зоной отдыха.

Сад в тени — не ограничение, а возможность создать нечто особенное. Вечнозеленые растения, нежные цветы и фактурные листья формируют пространство, которое имеет стильный, естественный и уютный вид.

Главное — не бояться экспериментировать и выбирать растения, которые любят те условия, которые уже есть в вашем саду. И тогда даже самый темный уголок превратится в зеленый оазис, куда захочется возвращаться снова и снова.