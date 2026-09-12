Сад во французском стиле снова в тренде: 5 растений, которые стоит посадить этой осенью

Розы / © ТСН

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Садовая мода довольно изменчива, но можно с уверенностью сказать, что французские сады, которые сейчас в тренде, останутся на пике популярности ещё как минимум один-два сезона.

The Spruce рассказывает, как можно использовать определённые растения для создания открытых пространств, которые выглядят пышно, романтично и очаровательно.

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5 популярных растений для французских садов

Если вы хотите создать у себя дома собственный сад во французском стиле, сначала лучше определиться с цветовой палитрой. Подумайте о мягких, выцветших на солнце и естественных пастельных тонах, напоминающих Прованс или роскошные сады Версаля.

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Учитывая эти нюансы, эксперты составили список растений, которые помогут вам воплотить эту эстетику.

Лаванда

Лаванда / © Credits

Из всех цветов в этом списке лаванда является самым незаменимым элементом настоящего сада во французском стиле. Благодаря своему аромату и характерному фиолетовому оттенку лаванда не только красива, но и полезна — она известна тем, что привлекает полезных опылителей.

Розы

Розы / © ТСН

Если в названии есть французское слово, можно с уверенностью сказать, что это идеально подходит для вашего провансальского сада. Выберите французские розы нужного вам цвета и посадите их в той части вашего сада, которая получает полное солнце не менее шести часов в день.

Розмарин

Розмарин / © ТСН

Учитывая кулинарную репутацию Франции, неудивительно, что ещё одним обязательным растением является розмарин — классическая трава, которую вы найдёте во многих любимых национальных блюдах. Это довольно простое в уходе растение, после того как оно приживётся, и лучше всего оно чувствует себя на полном солнце и на песчаной, хорошо дренированной почве.

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Самшит

Самшит

Для изысканного французского сада подумайте о том, чтобы добавить несколько аккуратно сформированных живых изгородей, подстриженных в форме, напоминающей замковые сады. Самшит в виде аккуратной геометрической сферы — ваш лучший выбор.

Декоративные травы

Декоративные злаки / © Credits

Настоящая красота французского сада заключается в его визуальной выразительности, и ничто так не придаёт ему высоты, динамики и причудливости, как декоративная трава.

Попробуйте использовать девичью траву для создания чего-то высокого и вертикального, что также может хорошо служить барьером для уединения. Мексиканская ковыль выглядит немного более непринуждённо, дико и романтично, тогда как голубая овсяница идеально подходит для гравийных садов или садов в слегка средиземноморском стиле.

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