Садовая мода 2026: какие растения и конструктивные решения будут в тренде в следующем сезоне

Птица сидит на дереве / © Associated Press

Что 2026-й приготовил для наших садов? Дизайнер Поллианна Вилкинсон рассказывает GardensiIlustrated о некоторых из самых популярных особенностей и стилевых трендов садоводства, которые мы, вероятно, увидим в следующем году.

Когда мы говорим о тенденциях в мире садоводства, мы на самом деле имеем в виду коллективные изменения в менталитете. Приятно видеть, что эти изменения продолжают быть более продуманными: дизайн и экология больше не являются отдельными разговорами, и аппетит к изменениям распространяется далеко за пределы мира дизайна.

Шесть главных тенденций садоводства на 2026 год

Велнес-пространства

Хотя концепция сада как святилища не является чем-то новым, определение святилища и то, как мы наслаждаемся нашими садами, развивается. Мы постоянно наблюдаем, как популярный термин «благосостояние» постоянно проникает в садовое пространство благодаря увеличению запросов на сауны, площадки для йоги, ледяные ванны (и обычные ванны), гидромассажные ванны и душевые кабины на открытом воздухе.

Кажется положительным шагом желание наслаждаться расслабляющими ритуалами на природе, а не запертыми в помещении. Главная цель в отношении всех пространств для благополучия заключается в том, чтобы они были положительно погружены в большое количество растений, чтобы вы чувствовали себя как можно ближе к природе — часто в лесу или на лугах, где мы сможем чувствовать себя как дома.

Мощение малого формата

Предпочтения относительно стилей мощения приходят и исчезают, и, возможно, это один из элементов сада, который имеет способность то набирать популярность, то терять ее. Сейчас наблюдается определенное движение к проницаемому мощению меньшего формата. Будь то глиняная брусчатка, кирпич, или камень малого формата, соединенный песком, эти стили мощения меньшего или смешанного формата все чаще встречаются в мире дизайна. Хотя огромное преимущество этого заключается в том, что это полезно для дренажа и позволяет спонтанным самосевам укореняться, вероятно, что частично это просто изменение в желаемой

Мы движемся к более деревенскому, романтичному и непритязательному стилю, что отражает общий переход к более натуралистичным пространствам, и это абсолютно прекрасно. Но этой эстетике может потребоваться некоторое время, чтобы достичь полной широкой поддержки, поскольку все еще есть много людей, которые, справедливо или нет, стремятся к более изысканному виду.

Неформальная посадка

Движение к большему биоразнообразию и устойчивым садам также отражается в стилях посадки, которые охватывают неформальную эстетику, насыщенную засухоустойчивыми и устойчивыми растениями.

Самосев, текстурные слои и расслабленная, более дикая атмосфера приобретают все большую популярность. Сейчас происходит возрождение посадки растений в стиле коттеджных садов, включая классические самосевные растения, такие как мальвы и наперстянки, зонтичные растения, такие как фенхель. Это свободный, экологический подход к традиционному бордюру — все еще романтический по духу, но основанный на климатических реалиях, с растениями, выбранными за прочность, ценность для дикой природы и долговечность, а не за мимолетное совершенство.

Деревья для тени

Тень — это распространенный запрос к дизайнерам, но часто он бывает в форме пергол и зонтиков. Сейчас чаще спрашивают о естественном варианте тени от крон деревьев.

Добавление деревьев в ваш сад для тени предлагает множество преимуществ: от снижения температуры воздуха до создания среды обитания дикой природы и защиты вашего дома от жары. Это действительно положительный шаг в правильном направлении.

Сады с разумным использованием воды

Дефицит воды меняет то, как проектируют сады, и после долгих, сухих сезонов стало очевидным, насколько это важно.

В больших зданиях установка подземных резервуаров для сбора дождевой воды становится нормой, а водяные бочки, дождевые цепи, впадины и временные пруды становятся все более популярными.

Карманные посадки

Промежутки между тротуарами — это возможность для посадки растений, дренажа и даже миниатюрных сред обитания. Низкорослые растения, такие как тимьян, ромашка, колокольчики, блошка и миниатюрные папоротники, добавляют характера и души вымощенным пространствам. Они также способствуют этому эстетическому сдвигу к более уютному виду.