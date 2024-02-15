Садовая мода: пять растений, которые будут в тренде в 2024 году

Мода на сады и конкретные растения существует. И главной модной столицей мира цветов и кустов является Лондон, где проходят самые известные цветочные шоу.

Мода на растения меняется не так часто, как, например, на обувь и одежду, но все же даже за последние несколько лет мы могли наблюдать, как отходит мода на вечнозеленые кустарники и на пик популярности взлетают гортензии.

О том, какие растения будут в моде в 2024 году, Gardens Illustrated рассказал садовый эксперт Саймон Сатклифф. Эксперт назвал всего пять растений.

Агапантус Poppin Purple

Агапантус Poppin Purple / Фото: Credits

Агапантус Поппин Пёрпл — фантастический новый сорт с множеством фиолетово-черных бутонов, которые раскрываются в ярко-фиолетовый цвет. Дело не только в интересной окраске цветков - он очень быстро растет и имеет очень длительный период цветения, с июля по сентябрь. Почти гарантировано цветет повторно. Идеально подходит для выращивания в контейнерах и в бордюрах, на открытом солнце и в хорошо дренированной почве.

Высота х ширина: 60 см х 50 см.

Скабиоза Магия

Скабиоза Магия / Фото: Credits

Это новый деликатный сорт, выведенный в Великобритании путем скрещивания Scabiosa atropurpurea со Scabiosa caucasica. Бутоны, затем цветки, раскрываются светло-зелеными и по мере созревания становятся светло-розовыми. Это многолетнее растение цветет с июля по октябрь. Скабиоза хорошо растет на полном солнце и хорошо дренированной почве. Бесценен для цветочного оформления.

Высота х ширина: 60 см х 30 см.

Вербена бонарская Vanity

Вербена / Фото: Credits

Этот новый сорт вырастает только до 80 см в высоту, поэтому является отличным промежуточным растением между Verbena bonariensis и Verbena "Lollipop". Листва более тонкая и изысканная, а цветочные грозди, образующиеся с июля по октябрь, имеют более интенсивный яркий фиолетовый цвет. Vanity отлично подходит для опыления насекомыми и имеет приятный аромат. Она отлично подходит как для бордюра, так и для контейнера. Посадите ее на солнце и в хорошо дренированную почву.

Высота х ширина: 80 см х 40 см.

Эхинацея Pretty Parasols

Эхинацея Pretty Parasols / Фото: Credits

Эхинацея Pretty Parasols выведена в Бельгии путем скрещивания эхинацеи пурпурной с эхинацеей бледной. Он назван в честь обилия двухцветных цветов в форме зонтика, растущих на очень прочных стеблях с июля по октябрь. Что делает этот сорт таким хорошим, по сравнению с другими недавними внедрениями эхинацеи, так это его выносливость. Выдерживает температуру до -25°C, обладает высокой устойчивостью к ветру, жаре и солнцу. Посадите его на солнце, в хорошо дренированную почву.

Высота х ширина: 90 см х 50 см.

Лавровишня "София"

Лавровишня / Фото: Credits

Миниатюрный представитель семейства лавровых имеет узкие зубчатые листья и фантастически компактный рост. Его плотный рост хорошо поддается обрезке в форме шаров, конусов или живой изгороди. Он очень универсален и способен выдерживать диапазон температур от -25 до +38 градусов. Он также хорошо себя чувствует на самых разных типах почв

Высота х ширина: 1,5 х 1,2 м.

Читайте также: