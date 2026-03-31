- Дата публикации
-
- Категория
- Дом
- Количество просмотров
- 166
- Время на прочтение
- 3 мин
Садовая ностальгия: 7 легендарных бабушкиных цветков, которые сейчас снова в тренде
Душистый горошек, мальвы и другие — эти старомодные цветы переживают важный момент. Вот почему нас всех захватывает ностальгический тренд садоводства.
Представьте, что это воскресное утро, вы просматриваете веб-страницы на телефоне, и вдруг в вашей ленте социальных сетей появляется душистый горошек. И наперстянки. И большие пушистые пионы светло-розового и кремового оттенков. Нет, вы не случайно подписались на свою бабушку. Все это — мода на винтажные цветы, которым сейчас открывают двери самые изысканные сады.
Какие 7 цветков из нашего детства снова стали актуальными, рассказывает GardeningKnowHow.
Старомодные цветы — те, что ощущаются так, будто они принадлежат к акварельной картине или экранизации «Маленьких женщин» — действительно переживают свое время. Их легко найти и вырастить, и они также подходят для любого пространства — будь то у вас большой двор или два горшка на балконе квартиры.
Почему мы все вдруг стали одержимы старомодными цветами
Причина заключается в том, что это полное изменение атмосферы после стольких лет суккулентов, эстетики джунглей в помещении и неумолимой тирании «чистого» дизайна сада. Кроме того, иногда может казаться, что социальные сети, искусственный интеллект, интернет и технологии в целом захватывают нашу жизнь. Люди хотят чего-то более дикого, просто более «человеческого».
Это цветы, которые пахнут как лето детства и сады бабушек и дедушек. В мире, который иногда может казаться невероятно потрясающим, выращивание чего-то, что вызывает ностальгию, — это, по сути, терапия. Также это дешевле, в зависимости от того, сколько пакетиков семян вы покупаете.
Цветы, которые вам нужны, мягкие, ароматные и безоговорочно романтические, это звезды возрождения ностальгии.
Душистый горошек
Он обладает сильным пьянящим ароматом. Как только душистый горошек распустится, он начнет ползти по шпалерам и заборам, наполняя воздух этим мягким ностальгическим ароматом.
Наперстянки
Высокие, эффектные и абсолютно безразличные к вашему мнению о них, наперстянки сейчас переживают большое возрождение. Они удивительно неприхотливы для чего-то, что выглядит так впечатляюще, счастливо самосеются и возвращаются с еще большим присутствием каждый год.
Мальвы
Это классические растения для коттеджного сада — высокие, немного непослушные и идеально подходят для придания мягкой, ностальгической высоты.
Цинии
Пожалуй, самый веселый цветок в списке. Циннии яркие, смелые и совершенно неприхотливые. Они являются одними из самых простых цветов, которые вы когда-либо будете выращивать, что делает их идеальными для начинающих садоводов.
Космея
Космея — это цветущие, мечтательные, бездраматичные цветы. Они растут так, будто даже не пытаются (нет, они фактически растут сами), и придают вашему саду романтическое ощущение луга.
Пионы
Пионы — это, по сути, те, кто повлиял на классический садовый мир. Все их хотят, они невероятно фотогеничны, и они быстро распродаются. Они немного обязывают, но, как только приживутся, будут возвращаться год за годом с этими большими пышными цветами.
Георгины
Несколько лет назад у георгин, казалось, был свой момент славы, а потом прошел. Но они действительно этого заслуживают. От разновидностей размером с вашу обеденную тарелку до милых маленьких помпонных видов, георгины бесконечно приятны для выращивания и абсолютно впечатляют в массе.