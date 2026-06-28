Садовод показал, как за час сделать стильный и недорогой навес от солнца для ваших растений и отдыха

Садовник показал, как за час сделать стильный и недорогой навес от солнца / © Credits

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В летнюю жару даже самая уютная беседка или пергола могут превратиться в настоящую «сауну». От палящего солнца страдают и декоративные растения, и овощи, и цветы, а отдых во дворе уже не доставляет удовольствия.

Именно поэтому всё больше владельцев садов ищут простые решения, которые можно реализовать без специальных навыков и больших затрат. Один из таких вариантов предложил садовод Иш Камран, он создал выдвижной солнцезащитный навес для своей перголы и потратил на это менее часа.

Все гениальное — просто

Основой конструкции стала специальная затеняющая сетка, которую легко найти в садовых магазинах или заказать онлайн. Материал частично пропускает свет, но эффективно блокирует прямые солнечные лучи и создает комфортную тень.

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Важной деталью являются металлические люверсы по краям сетки. Именно они позволяют быстро закрепить конструкцию без сложных инструментов.

Для монтажа понадобятся всего лишь несколько веревок, саморезы и пластиковые стяжки.

Как устроена конструкция

Сначала садовник натянул веревку вдоль боковой части перголы. Она служит направляющей, через которую продеваются люверсы затеняющей ткани.

После установки материал сначала немного провисал, но после правильной натяжки стал ровным и хорошо зафиксировался. Благодаря этому навес не создает ощущения замкнутого пространства, а наоборот, выглядит легко и воздушно.

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Задняя часть конструкции остается неподвижной, тогда как передняя легко перемещается. Достаточно потянуть ткань вперед или назад, чтобы быстро открыть солнце или, наоборот, создать прохладную тень.

Неидеальный размер

Во время работы Иш столкнулся с типичной ситуацией, когда ширина сетки идеально подходила для перголы, а вот длина оказалась немного больше.

Решение оказалось очень простым — лишнюю часть материала он подвернул и закрепил обычными пластиковыми кабельными стяжками, при этом не пришлось ничего обрезать или перешивать.

На передней части конструкции мастер использовал обычный саморез. Он выровнял его по люверсу, хорошо натянул ткань — и выдвижной навес был готов.

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Готовая конструкция подходит не только для перголы. Такой выдвижной экран можно установить над патио, открытой террасой, зоной отдыха или даже возле грядок, если растениям нужна защита от палящего солнца.

Главное преимущество — минимум материалов, простой монтаж и возможность собрать всё примерно за час без специальных строительных навыков.

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