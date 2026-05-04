Дом
Садовод рассказал, как собственными руками сделать скамейку вокруг дерева, чтобы украсить сад

Есть что-то особенно уютное в саду, где можно сесть прямо под деревом, в тени, с кофе или книгой. И хорошая новость заключается в том, что для этого не нужно покупать дорогую мебель или быть профессиональным столяром.

Скамейка вокруг дерева Instagram.com/gardening.with.ish

Садовник Иш Камран рассказал об идее, которая выглядит как дизайнерский проект, но на самом деле доступна даже новичкам. Его подход — максимально упростить процесс и разбить его на понятные шаги.

У такой скамейки дорогой и стильный вид, она добавляет функциональности саду, не требует сложных инструментов и подходит даже для начинающих. Это тот случай, когда простой хендмейд проект имеет вид работы ландшафтного дизайнера.

Материалы

Древесина (обработанная)

Для сидения (6×2):

  • 6 деталей по 56 см

  • 6 деталей по 74 см

Для ножек (4×2):

  • 12 деталей по 20 см

  • 12 деталей по 45 см

Шаг 1: верх скамейки

Начните с 12 досок (по 56 см и 74 см). Важно каждый край обрезать под углом 30°. Чтобы это было просто:

  1. Используйте инструмент вроде строительного угольника

  2. Приложите его к древесине

  3. Проведите линию под нужным углом

  4. Отпилите вручную или циркулярной пилой

В результате вы получите детали в форме призмы.

Шаг 2: ножки

Для каждой секции нужны:

  • элементы по 45 см

  • элементы по 20 см

Соберите их в прямоугольную рамку, как короб. Используйте короткие детали (20 см) как распорки, чтобы сделать конструкцию ровной. Перед вкручиванием шурупе просверлите отверстие сверлом ~3 мм, это предотвратит трещины в древесине.

Шаг 3: соединяем сиденье с ножками

  1. Найдите центр ножки и проведите линию

  2. Положите самую маленькую доску сверху

  3. Выровняйте ее по краю

  4. Закрепите шурупами

Между досками оставляйте небольшой зазор, где-то 1 см, это поможет правильно собрать форму.

Шаг 4: собираем секции

Одна секция готова — теперь нужно сделать еще 5 таких же. В итоге у вас будет 6 одинаковых частей.

Шаг 5: установка вокруг дерева

Соединяйте секции непосредственно вокруг дерева. Это важно, потому что готовую конструкцию будет сложно перенести и установить:

  1. Приставьте две секции

  2. Выровняйте

  3. Скрутите между собой

Повторите со всеми частями.

В результате вы получаете прочную, устойчивую и эстетичную скамейку, которая идеально обрамляет дерево и имеет вид дизайнерского элемента.

Иногда лучшие идеи для сада не самые дорогие, а самые простые. Скамейка вокруг дерева — это не просто место для отдыха, а центр вашего пространства, где хочется проводить время. И самое приятное, вы можете сделать ее собственноручно.

