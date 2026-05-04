Садовод рассказал, как собственными руками сделать скамейку вокруг дерева, чтобы украсить сад

Садовник Иш Камран рассказал об идее, которая выглядит как дизайнерский проект, но на самом деле доступна даже новичкам. Его подход — максимально упростить процесс и разбить его на понятные шаги.

У такой скамейки дорогой и стильный вид, она добавляет функциональности саду, не требует сложных инструментов и подходит даже для начинающих. Это тот случай, когда простой хендмейд проект имеет вид работы ландшафтного дизайнера.

Материалы

Древесина (обработанная)

Для сидения (6×2):

6 деталей по 56 см

6 деталей по 74 см

Для ножек (4×2):

12 деталей по 20 см

12 деталей по 45 см

Шаг 1: верх скамейки

Начните с 12 досок (по 56 см и 74 см). Важно каждый край обрезать под углом 30°. Чтобы это было просто:

Используйте инструмент вроде строительного угольника Приложите его к древесине Проведите линию под нужным углом Отпилите вручную или циркулярной пилой

В результате вы получите детали в форме призмы.

Шаг 2: ножки

Для каждой секции нужны:

элементы по 45 см

элементы по 20 см

Соберите их в прямоугольную рамку, как короб. Используйте короткие детали (20 см) как распорки, чтобы сделать конструкцию ровной. Перед вкручиванием шурупе просверлите отверстие сверлом ~3 мм, это предотвратит трещины в древесине.

Шаг 3: соединяем сиденье с ножками

Найдите центр ножки и проведите линию Положите самую маленькую доску сверху Выровняйте ее по краю Закрепите шурупами

Между досками оставляйте небольшой зазор, где-то 1 см, это поможет правильно собрать форму.

Шаг 4: собираем секции

Одна секция готова — теперь нужно сделать еще 5 таких же. В итоге у вас будет 6 одинаковых частей.

Шаг 5: установка вокруг дерева

Соединяйте секции непосредственно вокруг дерева. Это важно, потому что готовую конструкцию будет сложно перенести и установить:

Приставьте две секции Выровняйте Скрутите между собой

Повторите со всеми частями.

В результате вы получаете прочную, устойчивую и эстетичную скамейку, которая идеально обрамляет дерево и имеет вид дизайнерского элемента.

Иногда лучшие идеи для сада не самые дорогие, а самые простые. Скамейка вокруг дерева — это не просто место для отдыха, а центр вашего пространства, где хочется проводить время. И самое приятное, вы можете сделать ее собственноручно.

