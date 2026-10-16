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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Дом
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Время на прочтение
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Садоводам на заметку: как посадить тюльпаны, чтобы весной их было легко перенести в нужное место

Если вы хотите украсить террасу, вход в дом или сад весной, попробуйте посадить тюльпаны в горшки ещё осенью и оставить их зимовать прямо в земле.

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Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
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Тюльпаны

Тюльпаны / © Associated Press

Блогер Екатерина Мазурец рассказала о простом способе выращивания тюльпанов в горшках прямо в открытом грунте. Весной их можно будет легко перенести туда, где они будут выглядеть наиболее эффектно.

  1. Выберите горшки высотой 18–20 см.

  2. Выкопайте траншею и разместите горшки внутри нее.

  3. Заполните почвой примерно две трети высоты каждого горшка, а сверху насыпьте слой песка толщиной 1–2 см.

  4. Сажайте луковицы на глубину, равную тройной высоте луковицы. Важно, чтобы они не касались стенок горшка и друг друга.

  5. После посадки до края емкости должно оставаться примерно 2–3 см.

  6. Засыпьте луковицы почвой, а промежутки между горшками заполните землёй.

Оставьте растения зимовать в открытом грунте. Весной, когда тюльпаны зацветут, осторожно откопайте горшки и перенесите их в выбранное место.

Эта простая садоводческая хитрость поможет создать яркие весенние композиции там, где захочется, без лишних пересадок и сложных манипуляций.

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