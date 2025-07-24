Садоводов призывают использовать шелуху лука и чеснока в своем саду

Шелуха чеснока / © Credits

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Удобрения необходимы для роста растений, поскольку они обеспечивают важные питательные вещества, которые способствуют развитию, позволяя им процветать. Однако вместо того, чтобы покупать готовые удобрения, садоводы часто изготавливают их самостоятельно, используя натуральные ингредиенты, чтобы дать своим садам простое улучшение без значительных затрат.

Домашнюю подкормку для растений часто изготавливают из садовых отходов или кухонных отходов, которые творят чудеса в саду. Некоторые популярные примеры включают банановую кожуру, кофейную гущу и яичную скорлупу.

Однако садоводам также рекомендуется добавлять в смесь шелуху лука и чеснока, поскольку эти два отхода прекрасно подходят для увеличения количества питательных веществ в растениях.

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Эксперты объяснили Ехргеѕѕ.co.uk, что методы экономии средств являются замечательными для добавления питательных веществ, и поэтому призывают садоводов не выбрасывать шелуху.

Используйте кожуру чеснока и луковую шелуху для приготовления органического удобрения, богатого калием, замачивая их в воде на два-три дня и добавляя непосредственно в почву. Шелуха помогает не только получить питательные вещества. Она также помогает защитить ваши растения от ужасных болезней.

Поскольку кальций, железо, магний и медь в большом количестве присутствуют в этом удобрении, растения становятся более устойчивыми к болезням, быстрее развиваются и дают больше цветов и плодов.

Цель каждого садовода — иметь здоровый сад, полный цветущих растений, и для достижения этой цели необходимы удобрения. Без соответствующей подкормки растениям трудно раскрыть свой полный потенциал, что приводит к снижению урожайности, низкому качеству и, в некоторых случаях, задержке роста.

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Но с этим советом предотвратить любое негативное влияние не может быть легче, поскольку все, что нужно для процветания вашего сада, уже есть на кухне.

Использование чесночной и луковой шелухи не только намного дешевле, чем покупка удобрений в садовом центре или супермаркете, но и простое и эффективное, обязательно попробуйте — ваши растения будут вам благодарны.