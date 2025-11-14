Соус Табаско / © Associated Press

Именно сейчас самое время кормить птиц, прежде чем они впадут в спячку или мигрируют на зиму, а острый соус Табаско может помочь защитить пищу, оставленную для птиц, и предотвратить ее хищение другими животными.

Что именно надо делать, рассказывает Ехргеѕѕ.co.uk

Считается, что массовое сокращение численности насекомых - на целых 80 процентов за последние 20 лет из-за потери среды обитания и изменения климата - имеет негативные последствия вплоть до пищевой цепи, поскольку птицы имеют гораздо меньше пищи, что подвергает птиц риску голодной смерти.

Поэтому садоводов просят делать все возможное для птиц и не давать корм для птиц.

Но одна огромная проблема с оставлением корма для птиц заключается в том, что другие животные, такие как белки или лисы, будут пытаться его украсть.

Вот здесь и появляется острый соус. Если у вас есть птичья кормушка или что-то, на чем вы оставляете корм для птиц (а если у вас его нет, подумайте о том, чтобы его приобрести), то вы можете оставить смесь арахиса, семечек, мучных червей и ломтиков фруктов, таких как яблоки, чтобы птицы могли есть.

Помятые яблоки и груши очень привлекают птиц, а также можно использовать бытовые отходы, такие как тесто, вареный рис и панировочные сухари (хотя следует избегать их чрезмерного использования).

Но если все это сбрызнуть острым соусом, птицы будут иметь всю еду только для себя. Это потому, что птицы совсем не воспринимают острые вкусы, тогда как белки и лисы их ненавидят, что позволяет вам оставить всю еду для птиц.

Крепкий порошок чили или перечный соус (например, Табаско), которым можно посыпать кормом для птиц. Птиц чили не беспокоит, но большинство белок не переносят жжения и оставят еду в покое.