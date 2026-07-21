Садоводы назвали 5 способов использования луковой шелухи и предупредили о роковой ошибке

Лук / © Associated Press

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В последнее время мы всё чаще слышим о преимуществах использования луковой шелухи в садоводстве, и поэтому хотелось узнать об этом поподробнее.

The Spruceпообщался с экспертами и узнал, как можно использовать луковую шелуху в садоводстве. И чего категорически нельзя с ней делать.

Может ли луковая шелуха способствовать росту растений в вашем саду?

По словам специалистов в области садоводства, луковая шелуха действительно обладает неоспоримыми преимуществами в саду.

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Как и любые другие кухонные отходы и шелуха, луковая шелуха обогатит почву ценными питательными веществами в процессе перегнивания. В этом овоще естественно высокое содержание серы, калия и фосфора, которые благотворно влияют на здоровье растений.

Высокое содержание серы помогает растениям оставаться здоровыми благодаря антимикробным и противогрибковым свойствам, а калий способствует укреплению здоровья растений.

Однако вам также следует быть осторожным. Лук известен своим сильным запахом, который может отпугивать как вредителей, так и полезных насекомых. Более того, аромат и вкус могут проникать в некоторые растения, поэтому вам следует избегать использования луковой шелухи вблизи таких растений, как розы или клубника.

Обязательно избегайте использования луковой шелухи при выращивании гороха и фасоли, поскольку известно, что лук подавляет рост растений этого семейства.

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5 способов использования луковой шелухи в вашем саду

Чтобы максимально эффективно использовать остатки луковой шелухи, вот несколько советов, которые вам могут пригодиться.

Добавить в компостную кучу

Самое простое, что можно сделать, если у вас уже есть компостная куча, — это просто добавить луковую шелуху. Выложите хорошо перепревший материал на почву слоями.

Посадите прямо в почву

Если у вас нет компостной кучи, не беспокойтесь. Вы всё равно можете просто высыпать остатки лузги прямо на грядки и дать им разложиться естественным образом на месте.

Создайте систему компостирования в почве

В качестве альтернативы между официальной компостной кучей и закапыванием старой луковой шелухи прямо в почву предлагается система компостирования в почве. Просто закопайте старое дуршлаг в почву.

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Продолжайте добавлять обрезки в кастрюлю, и черви будут проникать через отверстия и способствовать их перегниванию, превращая их в доступные для ваших растений питательные вещества.

Приготовьте удобрение на основе лука

Луковую шелуху на самом деле можно использовать для приготовления отличного удобрения.

Замочите шелуху в закрытом полуведре воды. Процедите и разлейте по бутылкам, а затем раз в неделю добавляйте каплю этого концентрата в воронку.

Защита от вредителей в качестве дополнительного бонуса

Помимо обогащения почвы питательными веществами, лук является прекрасным природным средством отпугивания вредителей. Для этого можно использовать не только луковую шелуху.

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Грубо нарежьте луковые обрезки и разложите их вокруг основания растений. Или же вы можете добавить эти измельчённые обрезки в полную лейку, оставить настаиваться на пару часов и полить растения полученным луковым чаем. Затем закопайте остатки в почву или высыпьте их на компостную кучу.

4 других вида кухонных отходов, которые можно использовать в саду

Практически любое органическое вещество, которое вы хотите внести в свой сад, будет иметь свои преимущества.

Любой компост или растительный материал, который вы вернете в почву, также улучшит общее состояние и структуру почвы.

Лианг соглашается, хотя и отмечает, что есть некоторые конкретные исключения, которые следует удалить из компоста или почвы.

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Обязательно избегайте мясных обрезков, костей, жира, целых яиц или молочных продуктов, поскольку они медленно разлагаются, вызывают неприятные запахи и могут привлекать грызунов.

Вот некоторые виды отходов, которые обладают большими преимуществами, чем другие.

Перец чили и чеснок

Эти два средства можно использовать по отдельности или вместе для борьбы с тлей.

Измельчённая яичная скорлупа

Добавленная в компостную кучу измельчённая яичная скорлупа богата кальцием, что благотворно сказывается на здоровье вашей почвы.

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Кофейная гуща

Кофейная гуща может обогатить вашу почву питательными веществами, способствуя здоровому росту растений и улучшая состояние окружающей среды.

Корнеплоды

Если вы хотите разнообразить ассортимент вашего сада, отходы корнеплодов могут стать отличным способом сделать это.

Морковь, свекла или салатные растения могут восстанавливать листья от самого основания.

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