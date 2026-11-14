Обрезка гортензий / © Credits

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Некоторые эксперты рекомендуют проводить обрезку в конце зимы или в начале весны, и в большинстве случаев это подходящее время для сильной обрезки, чтобы сформировать крону и стимулировать новый рост.

Исключение составляют кустарники, цветущие на старой древесине, и их следует обрезать сразу после цветения. Однако есть преимущества обрезки других видов кустарников осенью, до наступления зимы.

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The Spruce рассказывает, почему этот период важен для здорового роста и обильного цветения, а также приводит примеры кустарников, которые следует обрезать сейчас, а другие оставить в покое до следующего года.

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Почему время обрезки может улучшить или ухудшить здоровье кустарников

Обрезка кустарников перед зимой имеет свои преимущества и недостатки в зависимости от вида растения и характера роста. Кустарники, цветущие на старой древесине, такие как крупнолистные гортензии и сирень, уже формируют бутоны, поэтому обрезка осенью снижает обилие цветения в следующем сезоне.

Подождите до конца зимы или начала весны, чтобы обрезать большинство других кустарников, включая вечнозеленые и кустарники, цветущие на молодых ветвях, стимулируя образование новых почек, когда растение выходит из состояния покоя.

Для кустарников, которые быстро растут летом или нуждаются в контролируемой обрезке для цветения, обрезка перед зимой способствует здоровому росту в следующем сезоне. Кустарники открытой формы уязвимы к повреждениям от ветра, льда и снега. Осенняя обрезка обеспечивает большую устойчивость и снижает вероятность повреждения ветвей.

Быстрорастущие растения могут выглядеть непривлекательно, когда листья опадут. Удаление излишней поросли способствует лучшей циркуляции света и воздуха. Обрезка кустарников, подверженных грибковым инфекциям, предотвращает перезимовку болезней в растительных остатках.

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Ключевым фактором является уход за растениями до тех пор, пока они не перейдут в состояние покоя. Слишком ранняя обрезка стимулирует рост новых побегов, которые слишком нежны, чтобы пережить зимние условия, и требует дополнительных усилий ранней весной.

6 кустов, которые стоит обрезать перед наступлением зимы

Гортензия древовидная и метельчатая: эти виды гортензий цветут на побегах текущего года. Им полезно придать компактную форму, особенно в регионах с суровыми зимами.

Витекс (авраамово дерево): этот быстрорастущий куст (до 90 см в год) можно сформировать в виде деревца. Удаляйте лишние побеги, растущие из кроны, чтобы улучшить освещение и циркуляцию воздуха.

Спирея: этот быстрорастущий кустарник может прибавлять до 60 см в год и отличается густой ветвистостью. Спиреи, цветущие ранней весной, обрезают после окончания цветения. У летнецветущих видов побеги укорачивают на треть, чтобы улучшить освещение и циркуляцию воздуха.

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Пион: хотя технически это травянистое многолетнее растение, пионы подвержены пятнистости листьев и мучнистой росе. Срежьте стебли пионов, оставив 5–8 см от земли, — это поможет предотвратить зимовку вредителей и возбудителей болезней. Обязательно убирайте растительные остатки вокруг куста.

Глициния: хотя с ботанической точки зрения это лиана, глицинию можно выращивать как куст; она цветет на боковых побегах (подобно винограду). Когда растение перейдёт в состояние покоя, укоротите длинные побеги, оставив 2–3 почки от основания (главного побега или ствола).

Розы серии «Нокаут»: в отличие от большинства других видов роз, сорта «Нокаут» цветут на побегах текущего года. Длинные тонкие стебли можно укоротить на треть — это сделает куст более компактным и устойчивым к ветру, снегу и гололеду.

3 куста, к которым лучше не прикасаться до весны

Для некоторых раннецветущих кустарников лучше подождать, пока растения начнут пробуждаться после зимнего покоя — это будет способствовать более обильному цветению в конце весны и летом. Вечнозеленые растения уязвимы к зимним повреждениям, поэтому с их обрезкой стоит подождать до появления нового весеннего прироста.

Самшит: обрезка в период появления первого весеннего прироста помогает направить рост растения в нужном направлении на весь сезон (хотя летом может потребоваться небольшая коррекция формы).

Пальма (остролистная): формируйте пальму весной, ещё до появления новых побегов. Легкая летняя обрезка после того, как стебли окрепнут, допустима, но осенняя обрезка снижает цветение и плодоношение.

Красный кизил: кизилы должны созреть за три-четыре года, прежде чем старые побеги обрезать близко к земле в конце зимы или в начале весны. Желаемый красный цвет появляется на новых стеблях, поэтому, как только ваше растение созреет, удалите до одной трети самых старых стеблей, чтобы стимулировать новый рост, пока растение ещё находится в состоянии покоя.

Как ухаживать за кустами без сильной обрезки

Не все кусты нуждаются в сильной ежегодной обрезке, но удаление побегов и мертвых, больных или перекрещивающихся ветвей способствует здоровому росту и может быть выполнено в любое время.

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