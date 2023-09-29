Садоводы рекомендуют: красивое растение, которое задушит сорняки

Тем, кто не знает, что сажать, чтобы предотвратить появление сорняков, у садоводов есть один совет, который всегда работает.

Хотя лето уже закончилось, большинство садовых сорняков продолжают расти довольно быстрыми темпами всю осень. И только с наступлением зимы садоводы смогут отдохнуть от необходимости прополки своих садов.

Чтобы этого не произошло в следующем году, стоит уже сейчас подумать о том, что посадить в тех местах, где рост сорняков особенно активный. Если вы еще не определились, у Еxpress.co.uk есть для вас готовое решение.

Чтобы остановить рост сорняков, можно использовать определенные растения, также известные как почвопокровные.

Герань - красивое растение, которое задушит сорняки / Фото: Credits

Почвопокровные растения естественным образом подавляют сорняки. Они работают, закрывая землю и не оставляя места для роста сорняков. Этот метод особенно хорошо работает для тех сорняков, которые хорошо укоренились

Как утверждают опытные садоводы, эффективнее всех с сорняками борется герань.

По мнению экспертов по садоводству Hayloft Plants, она представляет собой естественное и эффективное решение для избавления от сорняков.

Они также утверждают, что герань до смешного легко выращивать и она хорошо растет на любом типе садовой почвы.

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